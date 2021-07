Beursupdate: beperkt verlies AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs wist donderdag gedurende de ochtend de openingsverliezen terug te brengen, maar koerste nog steeds lager. Rond de klok van elf uur daalde de AEX 0,2 procent tot 743,55 punten.

Onder meer een daling van de olieprijs en groeicijfers uit China drukten volgens analisten op het sentiment.

De olieprijzen daalden donderdag met 0,8 procent. De markt reageerde negatief op berichten dat Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten een deal hebben bereikt over het versoepelen van de productiebeperkingen tot het einde van het jaar. Onder meer een koersverlies van 1,8 procent van indexzwaargewicht Royal Dutch Shell drukte de AEX omlaag.

Vanuit China kwamen beleggers donderdag te weten dat de economie in het afgelopen kwartaal op jaarbasis met 7,9 procent groeide. “Na een sterk inhaaleffect is de groei in China teruggekeerd naar een normaler niveau, ook al ligt het cijfer iets onder de verwachtingen”, aldus econoom Bernard Keppenne van KBC.

"Dat de groei van de Chinese economie vertraagt, is al langer duidelijk. Het hoogtepunt van het Chinese groeiherstel lag in november vorig jaar", aldus investment manager Simon Wiersma van ING.

De euro/dollar noteerde op 1,1849.

Vandaag krijgen beleggers de wekelijkse steunaanvragen uit de VS te verwerken, naast de inkoopmanagersindex van de regio New York en de Philadelphia Fed-index van juli. Het kwartaalcijferseizoen gaat verder met cijfers van onder andere Bank of New York Mellon, US Bancorp, UnitedHealth Group en Morgan Stanley.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen verloor Just Eat Takeaway 1,9 procent na rapportering van cijfers. Degroof Petercam sprak van iets beter dan voorziene cijfers. De opmerkingen dat de maaltijdbezorger marktaandeel wint in het Verenigd Koninkrijk is volgens analist Michael Roeg geruststellend en laat zien dat het investeringsprogramma zijn vruchten afwerpt. DSM ging met een winst van 1,6 procent aan kop.

In de Midkap ging Galapagos met een verlies van meer dan 11,6 procent onderuit na het presenteren van onderzoeksresultaten. Het biotechbedrijf presenteerde gemengde resultaten van testprogramma’s volgens KBC Securites. Het beurshuis verlaagde dan ook het koersdoel stevig tot 66,00 euro. Drie patiëntenstudies met Toledo-compound GLPG3970 toonden een remming bij reuma, maar de gepresenteerde vooruitgang viel desondanks tegen. Wel kan Galapagos aan de slag met een Fase 2b studie met GLPG3667 voor psoriasis. Flow Traders won 0,2 procent.

In de AScX waren de cijfers van TomTom eveneens geen opsteker. De navigatiespecialist verloor 15,8 procent van zijn beurswaarde, nadat er rode cijfers werden gepresenteerd en de outlook werd verlaagd.

ICT Group steeg 2,5 procent, nadat NPM Capital het bod op ICT verhoogde naar 14,90 euro per aandeel.