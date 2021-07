Beursblik: Just Eat Takeaway.com presteert iets beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com heeft in het tweede kwartaal iets beter gepresteerd dan verwacht. Dit stelde analist Michael Roeg van Degroof Petercam donderdag. De ontwikkeling van de ordergroei en bruto transactiewaarde was iets beter dan door Degroof Petercam werd verwacht, maar vermoedelijk grofweg conform de consensus. De opmerkingen dat de maaltijdbezorger marktaandeel wint in het Verenigd Koninkrijk is volgens de analist geruststellend en laat zien dat het investeringsprogramma zijn vruchten afwerpt. Roeg verwelkomde de outlookverhoging, maar het betreft wel een beperkte verhoging. De maaltijdbezorger mikt voor heel het jaar op een ordergroei van 45 procent, exclusief de resultaten in de VS, waar eerder nog werd gemikt op een groei van 42 procent. De verwachtingen voor de EBITDA zal de wenkbrauwen doen fronsen verwacht de analist. "Allereerst omdat er tijdelijke kosten en verliezen gerelateerd aan Grubhub worden meegenomen die geen onderdeel zijn van de geconsolideerde resultaten en ten tweede omdat de maaltijdbezorger de eigen taxaties voor heel 2021 moet aanpassen voor de exacte impact van Grubhub in de eerste helft van 2021", aldus Roeg. Topman Jitse Groen merkte op dat het aangepaste EBITDA-verlies nu heeft gepiekt, mede vanwege het investeringsprogramma en beperkingen rond de fees in de VS en Canada. Volgens de analist wordt het zicht op de EBITDA-ontwikkeling op korte termijn beperkt door de omvang van de opstartkosten in de VS en marketingkosten, onder meer gerelateerd aan het EK. Degroof Petercam heeft een koopadvies op Just Eat Takeaway.com met een koersdoel van 140,00 euro. Het aandeel daalde donderdagochtend met 1,1 procent tot 74,46 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

