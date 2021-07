AEX wacht vermoedelijk lagere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,4 procent. Op Wall Street sloten de hoofdindices woensdagavond bijna onveranderd.

Gisteren koerste de AEX, ondanks een lagere opening, toch weer met 0,3 procent in het groen op 744,95 punten. Daarmee werd de hoogste stand ooit aangescherpt.

Op Wall Street verwerken beleggers de afgelopen dagen de eerste kwartaalrapportages en de hoofdindices bleven woensdagavond dicht bij huis rond recordstanden. Cijfers van Wells Fargo werden positief ontvangen, terwijl Citigroup, Bank of Amerika en BlackRock juist een stap terug moesten doen na het overleggen van cijfers. De aandelen van financiële waarden zijn relatief hard opgelopen in aanloop naar de start van het cijferseizoen.

Toch zaten de winsten van financials het afgelopen kwartaal flink in de lift doordat de economische impact van de coronacrisis meeviel, dankzij onder meer flinke steunmaatregelen. Banken profiteerden vooral van een vrijval van bedragen die eerder werden gereserveerd voor eventuele kredietverliezen.

Vandaag hebben beleggers onder meer oog voor de cijfers van United Health, Morgan Stanley en Alcoa.

Eén van de hoofdfactoren die beleggers momenteel voorzichtig maakt, is de onzekerheid over de duur van de hogere inflatie en hoe de Federal Reserve daarop zal reageren. In een speech voor het Huis van Afgevaardigden erkende voorzitter Jerome Powell van de Fed woensdag dat de inflatie nog wel enkele maanden hoog zal blijven, maar daarna zal terugzakken. Volgens de centraal bankier is dit nog niet het moment om de rente te verhogen of de aankoop van obligaties te verkleinen.

Uit het Beige Book van de Federal Reserve bleek daarnaast dat de Amerikaanse economie in de periode vanaf eind mei tot begin juli verder is aangetrokken en een matige tot robuuste groei liet zien. De prijzen stegen volgens het Beige Book in de afgelopen verslagperiode in een bovengemiddeld tempo. Zeven districten spraken van een sterke prijsgroei, terwijl de rest deze matig noemde.

In Azië bestudeerden beleggers vanochtend een stroom aan Chinese macrocijfers. Conform verwachting groeide de economie in het afgelopen kwartaal op jaarbasis stevig met 7,9 procent, terwijl de detailhandelsverkopen met een stijging in juni op jaarbasis van 12,1 procent hoger uitvielen dan verwacht. De industriële productie liet daarnaast in juni een groei zien van ruim 8 procent. Ook dat was iets hoger dan economen hadden verwacht.

De Hang Seng index in Hongkong koerste vanochtend meer dan 1 procent hoger, terwijl de Nikkei index in Tokio juist meer dan 1 procent prijs geeft.

De Amerikaanse olie-future noteert daarnaast vanochtend 0,8 procent lager, nadat de future woensdagavond op de New York Mercantile Exchange al 2,8 procent prijs gaf op 73,13 dollar per vat.

De markt reageerde negatief op berichten dat Saoedi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten een deal hebben bereikt over het versoepelen van de productiebeperkingen tot het einde van het jaar. Daarbij werd ingestemd met de eis van de Emiraten om zijn referentieproductieniveau te verhogen, waardoor het land in de toekomst meer ruwe olie mag produceren.

Op het macro-economische vlak hebben beleggers vandaag onder meer oog voor de wekelijkse steunaanvragen in de VS, de Empire State index en de Amerikaanse industriële productie in juni.

Bedrijfsnieuws

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway.com mikt voor heel het jaar op een ordergroei van 45 procent, exclusief de resultaten in de VS, waar eerder nog werd gemikt op een groei van 42 procent. In het afgelopen kwartaal groeide het aantal orders op pro forma-basis met 37 procent tot 279,7 miljoen stuks. Hierin is wel voor het eerst de ordergroei van 14 procent in de Verenigde Staten meegenomen na de overname van Grubhub. Exclusief de VS, bedroeg de ordergroei 47 procent tot 212,4 miljoen bestellingen, in lijn met de ramingen van Deutsche Bank. In het eerste kwartaal van 2021 was nog sprake van een groei met 79 procent.

TomTom verlaagde donderdag juist de jaaroutlook en zei niet langer te rekenen op een omzet van 520 tot 570 miljoen euro, maar op 500 tot 530 miljoen euro. De vrije kasstroom van TomTom bedroeg afgelopen kwartaal 15,8 miljoen euro negatief. Volgens de analisten zou er slechts 10 miljoen euro uit het bedrijf stromen. Volgens CEO Harold Goddijn toonde de tak Automotive verbetering, maar zal een volledig herstel meer tijd vergen door het tekort aan halfgeleiders die nodig zijn voor de autoproductie.

Het consortium onder leiding van NPM Capital verhoogde het bod op ICT Group naar 14,90 euro per aandeel, van 14,50 euro per aandeel. Invesco heeft zijn stukken onder dit vernieuwde bod aangemeld en zo is inmiddels circa 40 procent van alle aandelen onder het bod toegezegd.

Een fase 1b-studie van Galapagos met tyrosine kinase 2 remmer GLPG3667 laat positieve resultaten zien bij psoriasispatiënten. In een separaat persbericht meldde het biotechbedrijf tevens dat in drie patiëntenstudies met GLPG3970 resultaten zijn geboekt die de rol van SIK-remming bij ontstekingsziekten ondersteunen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg woensdag 0,1 procent tot 4.374,30 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 34.933,23 punten en de Nasdaq noteerde 0,2 procent hoger op 14.644,95 punten.