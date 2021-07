Nibud bezorgd over jonge beleggers zonder vangnet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Bux

(ABM FN-Dow Jones) Veel jonge Nederlanders zijn begonnen te beleggen, maar niet altijd met voldoende vangnet. Dit stelde het Nibud donderdag. "We maken ons met name zorgen over de jonge beleggers zonder vangnet. We weten hoe verslavend het in de gaten houden van de koersen kan werken. En hoe hoog de stress is die mensen kunnen krijgen als de koersen dalen en ze geen buffer hebben om op terug te vallen. Als maatschappij moeten we willen voorkomen dat de groeiende populariteit van beleggen leidt tot schulden met alle gevolgen van dien", zei directeur Arjan Vliegenthart van Nibud. Met name de hogere inkomens beleggen, maar van de beleggers heeft ook 18 procent een laag inkomen, aldus Nibud. 22 procent van de mensen die zegt moeite te hebben met rondkomen, belegt. In totaal belegger een kwart van de Nederlanders momenteel, aldus cijfers van Nibud.? De definitie van lage inkomens zijn alleenstaanden met een inkomen tot 1.500 euro en paren met een inkomen tot 2.000 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

