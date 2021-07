Just Eat Takeaway.com verhoogt outlook ondanks vertraging ordergroei

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de ordergroei flink zien vertragen, maar verhoogde wel de outlook. Dit maakte de maaltijdbezorger donderdag voorbeurs bekend.

In het afgelopen kwartaal groeide het aantal orders op pro forma-basis met 37 procent tot 279,7 miljoen stuks. Hierin is wel voor het eerst de ordergroei van 14 procent in de Verenigde Staten meegenomen na de overname van Grubhub. Exclusief de VS, bedroeg de ordergroei 47 procent tot 212,4 miljoen bestellingen, in lijn met de ramingen van Deutsche Bank. In het eerste kwartaal van 2021 was nog sprake van een groei met 79 procent.

Vooral in het Verenigd Koninkrijk stegen de orders met 61 procent afgelopen kwartaal flink en ook in Duitsland bedroeg de groei een flinke 50 procent. In Nederland bedroeg de groei 25 procent.

Topman Jitse Groen merkte op dat het aangepaste EBITDA-verlies nu heeft gepiekt, mede vanwege het investeringsprogramma en beperkingen rond de fees in de VS en Canada. "Als gevolg verwachten we dat we weer richting winstgevendheid gaan, terwijl we significante groei zullen realiseren in de tweede helft van het jaar", aldus de topman.

Groen is optimistisch gestemd over het investeringsprogramma in de markten van Just Eat en verhoogde als gevolg de outlook voor dit jaar. De maaltijdbezorger mikt voor heel het jaar op een ordergroei van 45 procent, exclusief de resultaten in de VS, waar eerder nog werd gemikt op een groei van 42 procent.

De bruto waarde van de bestellingen noemt Just Eat Takeaway.com inmiddels de bruto transactiewaarde. Deze waarde steeg met 42 procent, of 40 procent tegen constante wisselkoersen, tot 5,0 miljard euro. Inclusief de resultaten uit de VS steeg de bruto transactiewaarde met 26 procent tot 72 miljard euro.

Just Eat Takeaway.com bevestigde opnieuw flink te willen investeren en hecht meer waarde aan marktaandeel dan aan de aangepaste EBITDA. De aangepaste EBITDA-marge zal vermoedelijk negatief zijn dit jaar. De maaltijdbezorger rekent op een negatieve 1 tot 1,5 procent van de bruto transactiewaarde.

De maaltijdbezorger bekijkt nog steeds aan welke beurzen het genoteerd wil blijven na de overname van Grubhub. Hierover is nog geen beslissing genomen.