Europese beurzen openen lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet. IG voorziet een openingsverlies van 24 punten voor de Duitse DAX, een min van 16 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 16 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn woensdag met kleine verliezen gesloten.

De Britse beurs stond woensdag onder druk, nadat Britse inflatiecijfers de zorgen over de inflatie verder aanwakkerden. De Britse consumentenprijzen zijn in juni op jaarbasis met 2,5 procent gestegen, terwijl de markt rekende op een stijging van 2 procent. De stijging was met name het resultaat van de hogere transportkosten en kleding.

"De inflatie overtreft de verwachtingen van economen en ligt nu fors boven het doel van de Bank of England", zei marktanalist Laith Khalaf van AJBell. Hij is er nog steeds niet uit of het om een tijdelijke oprisping van de prijzen gaat, of dat de stijgingen meer permante van karakter zijn, en dus veel zorgwekkender.

Dinsdag bleek de Amerikaanse inflatie ook al veel harder gestegen dan verwacht.

In een speech voor het Huis van Afgevaardigden zei voorzitter Jerome Powell van de Fed woensdag dat de inflatie nog wel enkele maanden hoog zal blijven, maar daarna zal terugzakken. Volgens de centraal bankier is het daarom nog niet het moment om de rente te verhogen of de aankoop van obligaties te verkleinen.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets merkte op dat de "eerste tekenen van een vertraging van de inflatiedruk waarschijnlijk te zien zullen zijn in de producentenprijzen, aangezien zij als eersten geconfronteerd worden met een daling van de prijzen als de problemen in de toeleveringsketen afnemen."

De Amerikaanse producentenprijzen bleken vanmiddag in juni op maandbasis met 1,0 procent gestegen. Er was door economen gerekend op een stijging met 0,6 procent, nadat het prijspeil in mei was gestegen met 0,8 procent.

Op macro-economisch vlak werd woensdag tevens bekend dat de industriële productie in de eurozone in mei op maandbasis is gedaald met 1,0 procent. Op jaarbasis steeg de productie zelfs met 20,5 procent.

Bedrijfsnieuws

Hugo Boss steeg 2,3 procent, nadat de Duitse luxemodegroep een voorlopige omzet over het tweede kwartaal rapporteerde van 629 miljoen euro, wat de verwachtingen van analisten overtrof met bijna 100 miljoen euro.

Barrat steeg 2,3 procent, nadat de Britse woningontwikkelaar zei dat het verwacht dat de winst voor belastingen over het hele jaar aan de bovenkant van zijn de marktverwachhting zal liggen. De ontwikkelaar constateerde een sterke vraag naar woningen in het hele land.

De reissector kreeg het zwaar te verdurenden. TUI verloor 6,8 procent, terwijl luchtvaartmaatschappijen Air France-KLM, Lufthansa, Ryanair en IAG, de moedermaatschappij van British Airways, allemaal daalden, evenals InterContinental Hotels.

Britse multinantionals, die zaken doen in dollars en gevoelig zijn voor valutaschommelingen, noteerden over het algemeen lager, aangezien de Britse inflatiecijfers het pond sterker maakten ten opzichte van de dollar. Unilever, Vodafone, GlaxoSmitKline ne British American Tobacco noteerden lager.

In Parijs was ArcelorMittal de koploper met een winst van 2,5 procent. De staalreus profiteerde van een koersdoelverhoging door Jefferies. STMicroelectronics volgde met een koerswinst van 2,3 procent. Halfgeleiders hadden sowieso een goede dag. In Amsterdam wonnen ASML en ASMI 1,6 en 1,3 procent. In Frankfurt eindigde Infineon 1,6 procent in de plus.

Euro STOXX 50 4.099,50 (+0,1%)

STOXX Europe 600 460,56 (-0,1%)

DAX 15.788,98 (0,0%)

CAC 40 6.558,38 (0,0%)

FTSE 100 7.091,19 (-0,5%)

SMI 12.043,35 (-0,2%)

AEX 744,95 (+0,3%)

BEL 20 4.189,77 (-0,5%)

FTSE MIB 25.194,33 (+0,2%)

IBEX 35 8.658,30 (-0,4%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures donderdag lager.

De Amerikaanse beurzen zijn woensdag hoger gesloten.

De Amerikaanse aandelenmarkten noteren op recordhoogten dankzij de verwachtingen van een sterk economisch herstel en sterke bedrijfsresultaten over het tweede kwartaal. Sommige beleggers zijn echter op hun hoede voor mogelijke hindernissen voor de brede marktrally.

Eén van de factoren die beleggers voorzichtig maakt, is de onzekerheid over de duur van de hogere inflatie en hoe de Federal Reserve daarop zal reageren. In een speech voor het Huis van Afgevaardigden erkende voorzitter Jerome Powell van de Fed dat de inflatie nog wel enkele maanden hoog zal blijven, maar daarna zal terugzakken. Volgens de centraal bankier is dit nog niet het moment om de rente te verhogen of de aankoop van obligaties te verkleinen.

"Het zou ons niet verbazen als de markt een beetje terugvalt", zei strateeg Daniel Morris van BNP Paribas Asset Management. Op de lange termijn is Morris echter optimistisch over de vooruitzichten van de markt. "Er is nog steeds sprake van fenomenale groei en uiteindelijk is het de winst, winst, winst die de aandelenmarkten hoger stuwt", voegde hij toe.

Vermogensbeheerder Fred van Deijck van Bustelberg Effectenkantoor merkte op dat de cijfers die de Amerikaanse banken gisteren en vandaag presenteerden goed waren, maar dat de koersen ook al flink opgelopen waren. En verschillende zakenbanken gaven volgens Van Decijk aan dat de enorme gunstige omstandigheden op de financiële markten, wat onder meer tot uiting kwam in veel beursgangen, niet eeuwig aanhouden.

Uit het Beige Book van de Federal Reserve bleek dat de Amerikaanse economie in de periode vanaf eind mei tot begin juli verder is aangetrokken en een matige tot robuuste groei liet zien.

De prijzen stegen volgens het Beige Book in de afgelopen verslagperiode in een bovengemiddeld tempo. Zeven districten spraken van een sterke prijsgroei, terwijl de rest deze matig noemde. Driekwart van de districten rapporteerde een lichte of bescheiden stijging in banen. De overige districten spraken van een matige of sterke stijging van de werkgelegenheid.

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat Het aantal hypotheekaanvragen in de Verenigde Staten vorige week is gestegen met 16 procent. De marktindex steeg van 627,0 naar 727,5.

De producentenprijzen in de Verenigde Staten zijn in juni meer dan verwacht gestegen. Op maandbasis was sprake van een stijging met 1,0 procent, terwijl de producentenprijzen op jaarbasis met 7,3 procent stegen.

Een augustusfuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 2,8 procent, ofwel 2,12 dollar, lager op 73,13 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald. Volgens persbureau Reuters zijn Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten inmiddels tot een akkoord gekomen over een verhoging van olieproductie in de Emiraten.

Donderdag staan in de Verenigde Staten op macro-economisch vlak een viertal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen, de importprijzen van juni, de Philadelphia Fed-index en de Empire Staten index van juli.

Bedrijfsnieuws

Citigroup behaalde afgelopen kwartaal fors meer winst, ondanks lagere inkomsten. De bank overtrof ook de winstverwachtingen van analisten. Net als andere banken profiteerde Citi van een vrijval van bedragen die eerder werd gereserveerd voor eventuele kredietverliezen. Het aandeel daalde circa 0,8 procent.

Ook Wells Fargo presteerde beter dan analisten hadden gedacht. Ook hier was er een substantiële vrijval te melden. Wells Fargo won 3,5 procent.

Bank of America boekte eveneens fors meer winst ondanks een omzetdaling. De voorziening voor kredietverliezen stond in het tweede kwartaal van 2020 nog op 5,1 miljard dollar, maar dit jaar kon er 1,6 miljard dollar worden teruggeboekt. Het aandeel noteerde ongeveer 2,7 procent lager.

BlackRock presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht en heeft inmiddels 9,5 biljoen dollar onder beheer. Het aandeel daalde 3,3 procent.

Delta Air Lines wist afgelopen kwartaal weer winst te boeken, maar rekent voor het lopende kwartaal nog wel altijd op flinke omzetdalingen. Inmiddels zijn de binnenlandse vluchten weer op het peil van 2019 en sprak de topman van "bemoedigende signalen" voor de zakelijke en internationale vluchten. Delta Airlines verloor bijna 2,0 procent.

Volgens bronnen van Bloomberg zou Apple de productie van de iPhone dit jaar tot wel 20 procent willen verhogen. Er zouden 90 miljoen toestellen van de band moeten rollen. Het aandeel noteerde circa 2,5 procent hoger.

S&P 500 index 4.374,30 (+0,1%)

Dow Jones index 34.933,23 (+0,1%)

Nasdaq Composite 14.644,95 (-0,2%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden donderdag overwegend hoger. Het Chinese bruto binnenlands product steeg afgelopen kwartaal met 7,9 procent op jaarbasis. Economen hadden ook gerekend op een groei van 7,9 procent. De industriële productie steeg met 8,3 procent, na een plus van 8,8 procent in mei. De detailhandelsverkopen stegen in juni met 12,1 procent op jaarbasis.

Nikkei 225 28.310,63 (-1,0%)

Shanghai Composite 3.536,71 (+0,2%)

Hang Seng 28.126,52(+1,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1833. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag bewoog het muntpaar nog op 1,1838 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,1826 op de borden.

USD/JPY Yen 109,86

EUR/USD Euro 1,1833

EUR/JPY Yen 130,00

