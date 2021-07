Chinese detailhandelsverkopen stijgen harder dan voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De detailhandelsverkopen in China zijn in juni sterker gestegen dan verwacht, maar wel iets minder hard in de voorgaande maand. Dit bleek donderdag uit overheidscijfers.

De verkopen stegen in juni met 12,1 procent op jaarbasis. De eerste maanden van dit jaar lieten stijgingen van ruim 30 procent zien, waarna in april de stijging terugzakte naar 17,7 procent. In april mei ging het om een plus van 12,4 procent.

De stijging in juni op jaarbasis komt wel hoger uit dan de verwachting van economen van 10,9 procent.

Op maandbasis ging het in juni om een toename van 0,70 procent, na een plus van 0,81 procent in mei.