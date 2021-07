Positieve resultaten Galapagos studie bij psoriasispatiënten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) Een fase 1b-studie van Galapagos met tyrosine kinase 2 remmer GLPG3667 laat positieve resultaten zien bij psoriasispatiënten. Dit meldde het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf woensdag laat. In een separaat persbericht meldde het concern tevens dat in drie patiëntenstudies met GLPG3970 resultaten zijn geboekt die de rol van SIK-remming bij ontstekingsziekten ondersteunen. Uit de studie met tyrosine kinase 2 remmer GLPG3667 was na vier weken een positief werzaamheidssignaal zichtbaar bij psoriasispatiënten. "Veertig procent van de patiënten met een hoge dosis GLPG3667 liet een verbetering zien van ten minste 50 procent in PASI-respons na vier weken", zei het concern. De data ondersteunen volgens het bedrijf de start van een fase 2b dose range studie in psoriasis. De drie patiëntenstudies met GLPG3970, het eerste molecuul uit een breed portfolio van SIK-remmende moleculen, liet klinische resultaten zien die de rol van SIK-remming bij ontstekingsziekten ondersteunen, zei Galapagos, eraan toevoegend dat de resultaten de voorzetting van de Toledo-portfolio ondersteunen. "In de drie studies was GLPG3970 algemeen veilig en werd het molecuul goed verdragen", meldde het concern. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.