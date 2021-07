Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag lager gesloten, terwijl de markt de uitkomst van de onderhandelingen tussen Saoedi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten afwoog. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald. Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten in de week eindigend op 9 juli zijn gedaald met 7,9 miljoen vaten tot 437,6 miljoen vaten. De benzinevoorraden stegen met 1,0 miljoen vaten tot 236,5 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel stegen met 3,7 miljoen vaten tot 142,3 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen daalde van 92,2 naar 91,8 procent. De markt reageerde verdeeld op berichten dat Saoedi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten een deal hebben bereikt over het versoepelen van de productiebeperkingen tot het einde van het jaar. Daarbij werd ingestemd met de eis van de VAE om zijn referentieproductieniveau te verhogen, waardoor het land in de toekomst meer ruwe olie kan produceren. OPEC+ besprekingen over een voorstel om de productie tussen augustus en december met in totaal 2 miljoen vaten per dag te verhogen, vielen eerder deze maand uiteen nadat de VAE erop aandrong om het referentieproductieniveau te verhogen. Persbureau Reuters meldde dat het basisniveau van de VAE zal worden verhoogd tot 3,65 miljoen vaten per dag, nadat het huidige akkoord over productiebeperkingen in april 2022 afloopt. Het American Petroleum Institute rapporteerde dinsdag laat dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week zijn gedaald met 4,1 miljoen vaten, terwijl de benzinevoorraden met bijna 1,6 miljoen vaten daalden en de destillaatvoorraden met 3,7 miljoen vaten afnamen. Een augustusfuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 2,8 procent, ofwel 2,12 dollar, lager op 73,13 dollar op de New York Mercantile Exchange. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

