NPM Capital verhoogt bod op ICT Group

Beeld: ICT Group

(ABM FN-Dow Jones) Het consortium onder leiding van NPM Capital heeft zijn bod op ICT Group verhoogt naar 14,90 euro per aandeel inclusief dividend, van 14,50 euro per aandeel inclusief dividend. Dit meldden ICT Group, NPM Capital en Teslin in een gemeenschappelijk persbericht. Daarnaast meldden de bedrijven dat Invesco zich aan het bod heeft verbonden, wat resulteert in een onherroepelijke toezegging van zijn belang in ICT Group van 8,8 procent. Daarmee is in totaal 40 procent van het uitstaand aandelenkapitaal onder het bod toegezegd. De raad van bestuur en raad van commissarissen van ICT Group herhaalden het bod unaniem aan te bevelen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

