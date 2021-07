Amerikaanse economie trekt verder aan - Beige Book

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse economie is in de periode vanaf eind mei tot begin juli verder aangetrokken en liet een matige tot robuuste groei zien. Dit stelde het Beige Book van de Federal Reserve dat woensdagavond werd gepubliceerd.

De transport-, reis- en toerisme-sector lieten in de verslagperiode een bovengemiddelde groei zien, evenals de productiesector en niet-financiële dienstverlening, bleek uit het rapport. De energiemarkt verbeterde licht, terwijl de landbouw gemengde resultaten liet zien.

Verstoringen aan de aanbodzijde waren volgens het Beige Book wijdverbreid. Daarbij was sprake van een tekort aan materialen en arbeidskrachten, vertragingen bij de levering en lage voorraden van veel consumptiegoederen. Druk op de voorraden in de autosector resulteerde in iets lagere autoverkopen, ondanks een constante vraag, en de huizenverkopen stegen licht ondanks een beperkt aanbod, bleek uit rapport.

De detailhandelsverkopen, exclusief autoverkopen, stegen in een gematigd tempo en het toerisme werd gestimuleerd door de verdere afname van pandemie gerelateerde zorgen, zo bleek uit het Beige Book.

In diverse districten was sprake van een vertraging in de woningbouw, vanwege stijgende kosten, hoewel per saldo sprake was van een lichte stijging.

De kredietverlening nam in de meeste districten licht of bescheiden toe.

Werkgelegenheid en lonen

Driekwart van de districten rapporteerde een lichte of bescheiden stijging in banen. De overige districten spraken van een matige of sterke stijging van de werkgelegenheid, bleek uit het Beige Book. Daarbij was volgens het rapport in alle districten sprake van een gezonde vraag naar arbeidskrachten, waarbij de vraag naar laaggeschoolde arbeidskrachten het sterkst was.

De lonen stegen gemiddeld in een gematigd tempo en laagbetaalde werknemers profiteerden het meest van bovengemiddelde loonsverhogingen. Arbeidstekorten werden vaak genoemd als een reden waarom bedrijven niet op volle sterkte konden werken. Bedrijven in verschillende districten verwachtten dat het moeilijk zal blijven om nieuwe werknemers aan te trekken tot in het begin van de herfstseizoen, aldus het rapport.

Prijzen

De prijzen stegen volgens het Beige Book in de afgelopen verslagperiode in een bovengemiddeld tempo. Zeven districten spraken van een sterke prijsgroei, terwijl de rest deze matig noemde.

De prijsdruk werd breedgedragen en was volgens het rapport met name acuut in de horeca. Sommige contacten meldden dat de hoge vraag van eindgebruikers hen in staat stelde om hun prijzen te verhogen, terwijl anderen zeiden dat de druk op de inputprijzen de winstmarges onder druk zetten.

Hoewel sommige contacten verwachtten dat de prijsdruk van voorbijgaande aard is, voorziet een meerderheid van de respondenten in de komende maanden een verdere stijging van de inputkosten en verkoopprijzen, zei de Fed in het rapport.