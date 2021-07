Europese beurzen nipt lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag met kleine verliezen gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,1 procent tot 460,56 punten, de Duitse DAX sloot vlak op 15.788,98 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde tevens een vlak slot op 6.558,38 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,5 procent lager op 7.091,19 punten.

De Britse beurs stond woensdag onder druk, nadat Britse inflatiecijfers de zorgen over de inflatie verder aanwakkerden. De Britse consumentenprijzen zijn in juni op jaarbasis met 2,5 procent gestegen, terwijl de markt rekende op een stijging van 2 procent. De stijging was met name het resultaat van de hogere transportkosten en kleding.

"De inflatie overtreft de verwachtingen van economen en ligt nu fors boven het doel van de Bank of England", zei marktanalist Laith Khalaf van AJBell. Hij is er nog steeds niet uit of het om een tijdelijke oprisping van de prijzen gaat, of dat de stijgingen meer permante van karakter zijn, en dus veel zorgwekkender.

Dinsdag bleek de Amerikaanse inflatie ook al veel harder gestegen dan verwacht.

In een speech voor het Huis van Afgevaardigden zei voorzitter Jerome Powell van de Fed woensdag dat de inflatie nog wel enkele maanden hoog zal blijven, maar daarna zal terugzakken. Volgens de centraal bankier is het daarom nog niet het moment om de rente te verhogen of de aankoop van obligaties te verkleinen.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets merkte op dat de "eerste tekenen van een vertraging van de inflatiedruk waarschijnlijk te zien zullen zijn in de producentenprijzen, aangezien zij als eersten geconfronteerd worden met een daling van de prijzen als de problemen in de toeleveringsketen afnemen."

De Amerikaanse producentenprijzen bleken vanmiddag in juni op maandbasis met 1,0 procent gestegen. Er was door economen gerekend op een stijging met 0,6 procent, nadat het prijspeil in mei was gestegen met 0,8 procent.Op macro-economisch vlak werd woensdag tevens bekend dat de industriële productie in de eurozone in mei op maandbasis is gedaald met 1,0 procent. Op jaarbasis steeg de productie zelfs met 20,5 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,1826. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1788 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1774 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 0,6 procent lager, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de Verenigde Staten vorige week flink zijn gedaald. Volgens persbureau Reuters zijn Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten inmiddels tot een akkoord gekomen over een verhoging van olieproductie in de Emiraten.

Bedrijfsnieuws

Hugo Boss steeg 2,3 procent, nadat de Duitse luxemodegroep een voorlopige omzet over het tweede kwartaal rapporteerde van 629 miljoen euro, wat de verwachtingen van analisten overtrof met bijna 100 miljoen euro.

Barrat steeg 2,3 procent, nadat de Britse woningontwikkelaar zei dat het verwacht dat de winst voor belastingen over het hele jaar aan de bovenkant van zijn de marktverwachhting zal liggen. De ontwikkelaar constateerde een sterke vraag naar woningen in het hele land.

De reissector kreeg het zwaar te verdurenden. TUI verloor 6,8 procent, terwijl luchtvaartmaatschappijen Air France-KLM, Lufthansa, Ryanair en IAG, de moedermaatschappij van British Airways, allemaal daalden, evenals InterContinental Hotels.

Britse multinantionals, die zaken doen in dollars en gevoelig zijn voor valutaschommelingen, noteerden over het algemeen lager, aangezien de Britse inflatiecijfers het pond sterker maakten ten opzichte van de dollar. Unilever, Vodafone, GlaxoSmitKline ne British American Tobacco noteerden lager.

In Parijs was ArcelorMittal de koploper met een winst van 2,5 procent. De staalreus profiteerde van een koersdoelverhoging door Jefferies. STMicroelectronics volgde met een koerswinst van 2,3 procent. Halfgeleiders hadden sowieso een goede dag. In Amsterdam wonnen ASML en ASMI 1,6 en 1,3 procent. In Frankfurt eindigde Infineon 1,6 procent in de plus.

Tussenstanden Wall Street



Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent hoger op 4.372,54 punten. De Dow Jones index noteerde vlak en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,1 procent in het groen.