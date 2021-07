ArcelorMittal koploper in groene AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag in het groen gesloten. De AEX steeg 0,3 procent naar 744,95 punten.

"De belegger is extreem gefocust op de inflatiecijfers in de VS", zei vermogensbeheerder Fred van Deijck van Bustelberg Effectenkantoor tegen ABM Financial News. "Het cijfer van dinsdag zorgde voor schrik in de benen".

Maar de oplopende prijzen zijn volgens Van Deijck vooral het gevolg van eenmalige effecten als energie en tweedehandsauto's.

"De markt zat [vanochtend] tussen hoop en vrees en dan volgt Powell dat hij de hoge inflatie als tijdelijk beschouwt en blijft stimuleren", aldus Van Deijck.

In een speech voor het Huis van Afgevaardigden erkende voorzitter Jerome Powell van de Fed dat de inflatie nog wel enkele maanden hoog zal blijven, maar daarna zal terugzakken. Volgens de centraal bankier is dit nog niet het moment om de rente te verhogen of de aankoop van obligaties te verkleinen.

Vanavond volgt ook nog het Beige Book van de Fed.

"Het sterkere momentum in de VS zou pleiten voor een voorkeur voor Amerikaanse aandelen, maar we zien hierin juist een bevestiging dat Europa meer ruimte heeft om positief te verrassen. De regio is later op stoom gekomen, maar boekt nu flinke progressie in de vaccinaties tegen het coronavirus en het beste van de groei moet nog komen", schreef Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen woensdag in zijn nieuwste asset allocatie.

De euro/dollar handelde op 1,1826 en olie werd circa een procent goedkoper.

Volgens persbureau Reuters zijn Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten tot een akkoord gekomen over een verhoging van olieproductie van de Emiraten.

Met vertraging werden vanmiddag ook de wekelijkse olievoorraden in de VS gepubliceerd. Die lieten een stevige daling zien.

Stijgers en dalers

In de AEX sloten de meeste fondsen hoger. ArcelorMittal profiteerde van een koersdoelverhoging door Jefferies en steeg 2,5 procent. Sectorgenoten ASML en ASMI stegen 1,6 en 1,3 procent. Prosus werd 1,1 procent duurder.

De grootste daler waren Just Eat Takeaway en Heineken. Zij daalden 1,4 en 1,9 procent. De maaltijdbezorger komt donderdag met een update. Analisten rekenen op een vertraging van de ordergroei.

In de AMX ging OCI aan de leiding met een koerswinst van 1,7 procent. Aperam, dat koersdoelverhogingen van Degroof Petercam en Jefferies kreeg, won 1,4 procent.

Galapagos daalde 2,5 procent en Intertrust werd zelfs 6,2 procent goedkoper. Volgens handelaar Bert van der Pol van Today's Group is HSBC het aandeel Intertrust gaan volgen met een Reduceren advies.

Bij de smallcaps ging Nedap aan de leiding met een winst van 2,1 procent. NSI won 1,1 procent. Volgens Degroof Petercam kwam NSI ook met een solide halfjaarupdate, waarin de winstoutlook voor dit jaar ook werd verhoogd.

Accell daarentegen leverde 1,9 procent in.

Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op het Damrak noteerden de Amerikaanse beurzen rond de slotkoersen van dinsdag.