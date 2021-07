Opnieuw stevige winststijging Citigroup Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Citigroup heeft in het tweede kwartaal van 2021 fors meer winst behaald, ondanks een lagere omzet. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de Amerikaanse bank. De nettowinst kwam op 6,2 miljard dollar uit, ofwel 2,85 dollar per aandeel. Dit is fors beter dan een jaar eerder, aldus de bank. In het tweede kwartaal van 2020 boekte Citigroup een winst van iets meer dan 1 miljard dollar. In de eerste drie maanden van dit jaar verdiende Citi net geen 8 miljard dollar. Analisten die aan de FactSet consensus bijdroegen, rekenden voor het tweede kwartaal op een nettowinst van 1,97 dollar per aandeel. De bank boekte 17,5 miljard dollar aan inkomsten, 12 procent minder dan een jaar eerder. Waar vorig jaar in het tweede kwartaal nog 8,2 miljard dollar opzij werd gezet voor kredietverliezen, was er afgelopen kwartaal een vrijval van iets meer dan 1 miljard dollar. In het eerste kwartaal viel er ook al een bedrag van dik 2 miljard dollar vrij. De CET1 ratio liep op kwartaalbasis licht op van 11,7 naar 11,9 procent. Het aandeel Citigroup steeg in voorbeurshandel met 0,4 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.