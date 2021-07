Update: Turkije handhaaft rente Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De centrale bank van Turkije heeft woensdag het belangrijkste rentetarief gehandhaafd. Dit bleek uit het rentebesluit van de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi. Daarmee blijft de rente op 19,0 procent staan. De Turkse centrale bank merkte op dat het stijgende aantal coronavaccinaties, vooral in de ontwikkelde landen, het herstel van de mondiale economie ondersteunt. Wel blijft de bank beducht voor de oplopende inflatie. "Gezien de aanhoudende strijd van Turkije met de inflatiedruk en de in juni gemeten inflatie van 17,5 procent op jaarbasis, het hoogste niveau in twee jaar, leek het onwaarschijnlijk dat de centrale bank de rente op dit moment zou verlagen. Dit ondanks de oproep van president Erdogan om de rente in juli of augustus toch te verlagen", zei analist Ima Sammani van Monex Europe. Op basis van de toelichting van de Turkse centrale bank, waarin de heropeningsrisico's werden benadrukt, denkt Sammani dat een renteverlaging in augustus ook geen vanzelfsprekendheid is. "Tenzij de inflatiedruk afneemt, kan een eerste renteverlaging worden uitgesteld tot september of later dit jaar." Update: om analistenreactie toe te voegen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

