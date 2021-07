Bank of America overtreft overtuigend analistenverwachtingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft in het tweede kwartaal van 2021 fors meer winst geboekt ondanks een omzetdaling. Dit bleek woensdag uit de kwartaalrapportage van de Amerikaanse bank. "De consumentenuitgaven hebben ruimschoots de niveaus van voor de coronacrisis overtroffen, de groei van de spaartegoeden is sterk en de omvang van de leningen is beginnen te stijgen", aldus CEO Brian Moynihan van Bank of America in een toelichting. De nettowinst steeg van 3,5 miljard dollar een jaar eerder naar 9,2 miljard dollar afgelopen kwartaal. Per aandeel ging de winst van 0,37 naar 1,03 dollar. Analisten rekenden gemiddeld op 0,77 dollar, volgens FactSet. De inkomsten daalden echter van 22,3 miljard dollar naar 21,5 miljard dollar. Dat was minder dan de verwachte 21,8 miljard dollar. De voorziening voor kredietverliezen stond in het tweede kwartaal van 2020 nog op 5,1 miljard dollar, maar dit jaar kon er 1,6 miljard dollar worden teruggeboekt. Het leningenboek kromp met 11 procent op jaarbasis tot 889 miljard dollar. De spaartegoeden stegen daarentegen met 14 procent tot 1,9 biljoen dollar. Het aandeel Bank of America daalde in de elektronische handel voorbeurs in New York 2,0 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

