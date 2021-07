Europese beurzen licht lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag licht lager in afwachting van nieuwe impulsen, bedrijfsresultaten en de laatste ontwikkelingen in de opleving van de coronabesmettingen. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een verlies van 0,2 procent op 458,20 punten. De Duitse DAX liet een min zien van 0,1 procent op 15.767,00 punten. De Franse CAC 40 noteerde een daling van 0,2 procent met een stand van 6.547,36 punten. De Britse FTSE verloor woensdag 0,4 procent naar 7.093,91 punten. In de Verenigde Staten komen vanmiddag voorbeurs enkele financiële instellingen met de resultaten over het tweede kwartaal. Ook Delta Air Lines opent dan de boeken. In het Verenigd Koninkrijk werden voor juni de consumenten- en producentenprijzen gepubliceerd met voor beide een stijging. De industriële productie van de eurozone daalde in mei met 1 procent veel meer dan waar in de prognose rekening mee werd gehouden. In de Verenigde Staten is het woensdag tijd voor de producentenprijzen en de wekelijkse olievoorraden. Voor de producentenprijzen wordt een stijging van 0,6 procent verwacht. Vanmiddag staat voorzitter Jerome Powell in het Huis van Afgevaardigden voor de presentatie van het monetaire rapport. Vanavond publiceert de Federal Reserve het Beige Book. Sprekers zijn vandaag bestuurslid Isabel Schnabel van de Europese Centrale Bank, de voorzitter van de Fed van Minneapolis Neel Kashkari en bestuurslid van de Bank of England David Ramsden. De euro/dollar noteerde op 1,1791. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1794 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1778 op de borden.



Olie noteerde woensdag lager. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 0,8 procent in het rood op 74,74 dollar, terwijl voor een september-future Brent 75,90 dollar werd betaald, een daling van eveneens 0,8 procent.



Bedrijfsnieuws Kopers van een nieuwe Volkswagen, Audi, Seat en Skoda met zogenoemde 'sjoemelsoftware' hebben volgens de Amsterdamse rechtbank recht op een prijsverlaging van 3.000 euro, of 1.500 euro voor de aanschaf van een tweedehands model. De koers van het aandeel Volkswagen noteerde 0,7 procent hoger. In Frankfurt steeg de koers van het aandeel Covestro met 1,6 procent, terwijl die van het aandeel MTU Aero Engines met 2,2 procent onderuit ging. In Parijs liep de koers van het aandeel ArcelorMittal 2,5 procent op en was daarmee de enige met een opmerkelijke afwijking ten opzichte de slotnotering van dinsdag. Jefferies liet zich in aanloop naar de kwartaalcijfers positief uit over ArcelorMittal en verhoogde het koersdoel. De koers van het aandeel Rolls Royce daalde in Londen ruim 3 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag vermoedelijk een vlakke opening tegemoet. De S&P 500 index eindigde dinsdag 0,35 procent lager op 4.369,21 punten en technologie-index Nasdaq, die aanvankelijk nog winst boekte, daalde ook 0,38 procent tot 14.677,65. De Dow Jones-index verloor 0,3 procent tot 34.888,79. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

