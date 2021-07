Valuta: dollar klimt na Amerikaanse inflatiedata Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag weer ruim onder de 1,18 dollar na de publicatie van de Amerikaanse consumentenprijzen dinsdag. "Samen met de korte rente steeg de dollar waardoor de euro beduidend onder de 1,18 dollar dook", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Vanmiddag kunnen de producentenprijzen als voorloper op de consumentenprijzen een bevestiging geven en misschien zelfs wel een duit in het zakje doen", aldus de marktanalist. Mevissen wees met betrekking tot de consumentenprijzen naar de sterke vraag naar tweedehands auto's en trucks, een gevolg van een tekort aan nieuwe voertuigen, omdat de aanvoer van chips ernstige vertragingen kent. Het Britse pond liep woensdag op, na de hoger dan verwachte inflatie in juni. De industriële productie van de eurozone in mei daalde met 1 procent veel meer dan waar in de prognose rekening mee werd gehouden. In de Verenigde Staten is het woensdag naast de producentenprijzen over juni ook tijd voor de wekelijkse olievoorraden. Voor de producentenprijzen wordt een stijging van 0,6 procent verwacht. Vanmiddag staat voorzitter Jerome Powell in het Huis van Afgevaardigden voor de presentatie van het monetaire rapport. Vanavond publiceert de Federal Reserve het Beige Book. Sprekers zijn vandaag bestuurslid Isabel Schnabel van de Europese Centrale Bank, de voorzitter van de Fed van Minneapolis Neel Kashkari en bestuurslid van de Bank of England David Ramsden. De euro noteerde woensdag vlak op 1,1781 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8510 Britse pond. Het Britse pond steeg woensdag 0,2 procent en noteerde op 1,3840 dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

