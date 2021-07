Beursupdate: AEX blijft dicht bij huis Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bleef woensdagochtend dicht bij huis. Rond de klok van elf uur steeg de AEX fractioneel tot 743,09 punten. Volgens analisten van SEB zorgde het hoogste Amerikaanse inflatiecijfer in dertien jaar voor terughoudendheid op de beurzen. De inflatie steeg met 5,4 procent, waar vooraf een stijging van 5,0 procent op jaarbasis werd verwacht, zo bleek dinsdag. Toch zagen analisten van IG dat de Europese beurzen "verrassend goed" bleven liggen na deze cijfers. "In deze markt geldt vooralsnog: wat omlaag gaat, komt vanzelf weer omhoog", zo stelden de analisten. In reactie op de hogere inflatie steeg de Amerikaanse tienjaarsrente wel met 5 tot 6 basispunten, aldus SEB. "Hogere rentes zorgden voor een duurdere dollar, waarbij de euro/dollar onder de 1,18 viel", zo zagen de analisten. Vanochtend koerste het muntpaar rond een niveau van 1,1779. De kans dat de Federal Reserve het obligatie-opkoopprogramma gaat afbouwen en de rente gaat verhogen, is met deze cijfers gestegen en het tijdstip ervan naar voren gehaald, aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Financials, die profiteren van een hogere rente, trokken dan ook de kar vanochtend met winsten voor ING, Aegon en ABN AMRO. Op woensdag daalde financials nog na winstcijfers van enkele grote Amerikaanse banken, zo zagen SEB en ING. Twijfel over het vlot mogen hervatten van het uitkeren van dividend door Europese banken op het vasteland, drukten volgens Wiersma van ING eveneens de stemming. Op macro-economisch vlak kijken beleggers vandaag onder meer naar de industriële productie in de eurozone en de wekelijkse hypotheekaanvragen. De productie daalde in mei met 1,0 procent ten opzichte van april.



De aandacht gaat volgens SEB echter vooral uit naar een toespraak van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve en de publicatie van het Beige Book door de Amerikaanse centrale bank. "Fed-baas Powell zal zich vandaag de blaren op zijn tong moeten praten om het Amerikaanse Congres te overtuigen dat de inflatie niet uit de hand gaat lopen", aldus Wiersma van ING. Veel belangrijker is volgens hem echter de vraag hoe snel werknemers hogere lonen gaan eisen om gecompenseerd te worden voor die hoge inflatie. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen won ArcelorMittal 2,5 procent na een koersdoelverhoging van Jefferies. Analist Alan Spence verhoogde het koersdoel voor ArcelorMittal van 38,00 naar 40,00 euro. De analist besloot zijn koopaanbeveling voor ArcelorMittal te handhaven. Aegon en ING stegen tot 1,2 procent. In de AMX won Aperam 1,7 procent, eveneens na een koersdoelverhoging van Jefferies van 46,00 naar 47,00 euro. Maar ook Degroof Petercam liet zich positiever uit over de fabrikant van roestvast staal. Hier ging het koersdoel omhoog van 58,00 naar 60,00 euro. ABN AMRO steeg met 0,9 procent. Intertrust leverde 3,8 procent in. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees op een negatief rapport van HSBC voor Intertrust. Onder de kleinere aandelen won Nedap 1,4 procent. NSI steeg 0,7 procent na halfjaarcijfers, die volgens Degroof Petercam solide waren. Het koersdoel werd door Degroof bovendien verhoogd van 40,00 naar 42,50 euro bij een ongewijzigd koopadvies. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

