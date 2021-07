Beursblik: terugval ordergroei Just Eat Takeaway.com voorzien

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway.com heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de ordergroei op jaarbasis substantieel zien vertragen ten opzichte van het eerste kwartaal, maar de groei zal nog wel dubbelcijferig zijn in alle markten. Dit verwachten analisten van Deutsche Bank in aanloop naar de cijfers van de maaltijdbezorger op donderdag.

Deutsche Bank verwacht morgen een update over de orders, de marktpenetratie en de brutowaarde van de bestellingen per regio. Het tweede kwartaal is het eerste kwartaal waarin restaurants weer open zijn in veel landen waarin de maaltijdbezorger actief is. Deutsche Bank verwacht dan ook een terugval van de ordergroei, maar de groei blijft dubbelcijferig in alle markten.

Deutsche Bank mikt voor het tweede kwartaal op 212 miljoen bestellingen, een stijging van 46 procent op jaarbasis. Daarvan zal 71 miljoen bestellingen in het Verenigd Koninkrijk zijn geplaatst, hetgeen een stijging op jaarbasis zou betekenen van 59 procent.

In het eerste kwartaal groeide het aantal orders bij Just Eat Takeaway nog met 79 procent tot 200 miljoen stuks.

Deutsche Bank wees ook op cijfers van Deliveroo eerder deze maand. Deze waren volgens de bank overwegend positief, gezien het tweede kwartaal toch een indicatie heeft hoe de vraag zich ontwikkelt in een wereld na corona. De ordergroei bij Deliveroo vertraagde op jaarbasis, maar de groei was wel dubbelcijferig op kwartaalbasis. Voor Just Eat in het Verenigd Koninkrijk wordt een groei van 11 procent op kwartaalbasis verwacht.

Deutsche Bank hoopt donderdag een update te krijgen over de investeringen van Just Eat Takeaway.com, vooral in de Britse markt. Een dergelijke update kan de markt het vertrouwen geven in de ommekeer van Just Eat en uiteindelijk ook in die van Grubhub.

Just Eat Takeaway.com bevestigde bij publicatie van de cijfers over het eerste kwartaal opnieuw flink te willen investeren en hecht meer waarde aan marktaandeel dan aan de aangepaste EBITDA. De maaltijdbezorger verwacht een groeiversnelling voor 2021 ten opzichte van 2020.

"Het momentum in Europa en de Verenigde Staten blijft sterk voor online maaltijdbezorging", aldus de analisten.

Deutsche Bank verlaagde afgelopen dinsdag wel het koersdoel voor Just Eat Takeaway van 116,00 naar 100,00 euro, maar met een ongewijzigde koopaanbeveling. Het marktleiderschap van Just Eat Takeaway in Duitsland komt volgens de bank onder druk te staan nu Delivery Hero, Uber Eats en DoorDash plannen hebben voor een uitrol in dit land.