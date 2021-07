Update: Kopers sjoemeldiesel Volkswagen recht op prijsverlaging Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kopers van een nieuwe Volkswagen, Audi, Seat en Skoda met zogenoemde 'sjoemelsoftware' hebben recht op een prijsverlaging van 3.000 euro. Dit heeft de Amsterdamse rechtbank woensdag geoordeeld. Voor kopers van een tweedehands auto is de vergoeding 1.500 euro. Het oordeel van de rechter betreft circa 150.000 auto's die consumenten kochten bij autodealers die stichting Car Claim heeft betrokken in de collectieve actie. Volgens de rechtbank mag een koper verwachten dat de auto aan de regelgeving voldoet. "Doet die dat niet dan is een auto minder waard dan de koopprijs. Kopers kunnen eisen dat de autodealers die prijsverlaging terugbetalen", zei de rechtbank. "De autofabrikanten hebben onrechtmatig gehandeld doordat zij de toezichthouder en de kopers van de auto’s opzettelijk hebben misleid. De auto’s bevatten een verboden manipulatie-instrument, waardoor zij de test goed doorstonden, maar in de praktijk niet aan de regelgeving voldeden", oordeelde de Amsterdamse rechtbank. "Dat is in één woord bedrog." Update: om extra informatie toe te voegen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

