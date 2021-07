Beursblik: solide cijfers NSI Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NSI

(ABM FN-Dow Jones) NSI heeft in de eerste helft van dit jaar sterke resultaten geboekt, waarbij zowel de winst per aandeel als de intrinsieke waarde groeide. Dit oordeelde analist Vivien Maquet van Degroof Petercam woensdag, die het koersdoel voor NSI verhoogde van 40,00 naar 42,50 euro bij een ongewijzigd koopadvies. De aangetrokken resultaten markeren de aantrekkelijke portefeuille en de veerkracht van de waarderingen, aldus de analist. Zoals verwacht ziet NSI de huuractiviteiten aantrekken in de markt, vooral vanuit het midden- en kleinbedrijf, maar minder vanuit grote ondernemingen. "Dit ligt in lijn met onze taxaties, gezien we verwachten dat de leegstand zal dalen tot 7,5 procent tegen het einde van het jaar", aldus de analist. Degroof verwacht verder niet de ramingen aan te hoeven passen, omdat het al mikt op een herstel in de tweede helft van dit jaar. Ook hield het er al rekening mee dat de outlook voor de winst per aandeel aan de bovenkant van de bandbreedte zou uitvallen. Het vastgoedfonds mikt nu op een EPRA winst per aandeel van 2,30 tot 2,35 euro, terwijl eerder nog werd gemikt op 2,25 tot 2,35 euro. Degroof hanteert voor sectorgenoten inmiddels hogere multiples, waardoor ook de waarderingen voor NSI omhoog konden. Als gevolg kwam Degroof tot een hoger koersdoel. De huidige korting ten opzichte van de voorziene EPRA in 2022 van 20 procent noemde Maquet onterecht, gezien de veerkrachtige waardering van de portefeuille en de verbeterde outlook. Het aandeel NSI steeg woensdagochtend met 0,1 procent tot 36,55 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.