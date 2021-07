Beursblik: Degroof Petercam verhoogt koersdoel Aperam Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft woensdag het koersdoel voor Aperam verhoogd van 58,00 naar 60,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Analist Frank Claassen wees op de aanhoudende stijging van de prijzen voor roestvast staal in Europa. De vraag blijft sterk en de import van goedkoop staal wordt ingeperkt door maatregelen tegen anti-dumping. Claassen verhoogde zijn taxaties voor de EBITDA in zowel het tweede kwartaal als heel 2021 met dubbele cijfers en voor 2022 verhoogde de analist zijn ramingen met nog eens 3 procent. In het afgelopen kwartaal behaalde Aperam volgens Degroof een EBITDA van 223 miljoen euro. Dat is 30 miljoen euro meer dan de analist eerder voorzag. Ook zit Claassen daarmee boven de consensus van 215 miljoen euro. In heel 2021 zal Aperam een EBITDA realiseren van 744 miljoen euro en in 2022 van 695 miljoen euro, aldus de bank. Het aandeel Aperam steeg woensdag 1,3 procent naar 47,03 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

