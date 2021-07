Beursblik: ABN AMRO Oddo haalt Aalberts van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO Oddo heeft het advies voor Aalberts verlaagd van Outperform naar Neutraal, maar wel met een verhoging van het koersdoel van 39,80 naar 45,50 euro. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport. Daarin gaf analist Martijn den Drijver aan dat het meeste goede nieuws inmiddels wel ingeprijsd is, met niet al te veel positieve impulsen voor de korte termijn in het verschiet. Wel blijven de vooruitzichten op de middellange termijn voor Aalberts goed, mede dankzij de Green Deal van de EU. De verhoging van het koersdoel baseert ABN AMRO Oddo op de verwachte kasstroom en de som-der-delen. De taxaties voor 2021, 2022 en 2023 zijn door Den Drijver licht verhoogd, waarbij nu een aangepaste winst per aandeel wordt verwacht van 2,40 euro voor dit jaar, 2,56 euro voor 2022 en 2,69 euro voor het jaar erop. In zijn nieuwe taxaties houdt de analist onder meer rekening met recente desinvesteringen. Wel werd Den Drijver positiever over de EBITA-marge. ABN AMRO Oddo meent dat grote overnames door Aalberts onwaarschijnlijk zijn en de inkoop van eigen aandelen is uitgesloten. Het aandeel Aalberts noteerde woensdag op een rood Damrak 0,9 procent lager op 44,72 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.