Europese toezichthouder waarschuwt voor verkopen orderstroom

Beeld: BinckBank

(ABM FN) De Europese toezichthouder ESMA heeft brokers gewaarschuwd voor het doorverkopen van hun orderstroom, de zogeheten payment for order flow. De toezichthouder meent dat het doorverkopen aan derden vermoedelijk in veel gevallen in strijd is met de Europese regels om orders tegen de beste prijzen uit te voeren. ESMA spreekt in deze van "significante zorgen" over de bescherming van beleggers. En dat speelt vooral bij zogeheten 'gratis brokers', die geen commissie rekenen voor het uitvoeren van orders. Brokers zullen zoeken naar een partij die bereid is het meest te betalen voor de orderstroom, maar dat zal niet altijd ook de partij zijn die de belegger de beste uitvoering garandeert, aldus ESMA. De toezichthouder zegt brokers "grondig te beoordelen of ze, bij het ontvangen van een betaling voor de orderstroom, nog wel voldoen aan de relevante MiFID 2 eisen". ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

