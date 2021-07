Licht lagere opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een licht lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteerden ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,2 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 0,6 procent in het groen op 742,86 punten.

De Amsterdamse beurs gaat vermoedelijk een lagere opening tegemoet, nadat beleggers op dinsdag opnieuw een fors hoger Amerikaans inflatiecijfer te verwerken kregen. Ook kwamen de eerste grote Amerikaanse banken met kwartaalcijfers.

De tweede helft van de handelsdag op Wall Street dinsdag liet zich kenmerken door veel volatiliteit, zeker nadat de rentes op de obligatiemarkten aantrokken. Analisten wezen op nieuwe cijfers, waaruit bleek dat de inflatie in het hoogste tempo in meer dan een decennium steeg. De inflatie steeg met 5,4 procent, waar vooraf een stijging van 5,0 procent op jaarbasis werd verwacht. De cijfers zorgden voor een terugval op de beurzen en in de obligatiekoersen.

De verdere opleving van de inflatie kwam voor beleggers en analisten als een verrassing. De markt hield rekening met een ietwat tragere stijging van de consumentenprijzen. Toch bleef de stemming onderliggend positief, waarbij diverse analisten opmerkten dat de opleving van de inflatie vooral te maken had met grote sprongen in de prijzen van onder meer tweedehands auto's. Daarvan wordt gedacht dat dit effect slechts tijdelijk is. "Als je weet dat een derde van de inflatie komt van hogere prijzen voor tweedehands auto's, dan wordt het voorbijgaande karakter duidelijker", aldus Jamie Cox van Harris Financial Group.

Andere marktvorsers zijn juist terughoudend en stelden dat de inflatiecijfers wel degelijk ook op breder vlak prijsstijgingen lieten zien, hetgeen kan suggereren dat de Amerikaanse economie richting oververhitting gaat mits de Federal Reserve niet snel aan de bel trekt.

"Uiteindelijk zagen we vandaag dat de inflatiedruk breed, sterk en aanhoudend blijft", stelde Jefferies. "Het is moeilijk voor te stellen dat de inflatiedruk op korte termijn afneemt."

De beurzen blijven evenwel rond recordniveaus koersen. Optimistische analisten wezen op het bredere economische plaatje en verwachten dat aandelen verder kunnen aantrekken.

"We zijn van mening dat de economie verder zal aantrekken en daarmee ook de aandelenbeurzen", aldus Matt Peron van Janus Henderson Investors.

Analist Naeem Aslam van AvaTrade wees op ramingen van UBS, waarin de Zwitserse zakenbank de verwachtingen voor de S&P 500 bijstelde van 4.400 naar 4.500 punten tegen het einde van dit jaar. De index sloot dinsdag op 4.369 punten. "De redenen voor zulke optimistische voorspellingen zijn de aantrekkende investeringen van bedrijven, een groeiende zak geld van consumenten en het ultraruime beleid van de Federal Reserve", aldus Aslam.

Bovendien waren de bedrijfscijfers die dinsdag verschenen van JPMorgan Chase, Goldman Sachs en Pepsico volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets "erg sterk".

De Aziatische beurzen noteerden woensdagochtend in het rood.

De olieprijs is dinsdag gestegen, met hulp van stijgende aandelenmarkten en gebrek aan voortgang rond een Iran-deal. Een augustus-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot bijna 1,6 procent hoger op 75,25 dollar per vat, op de New York Mercantile Exchange. In de Aziatische handel vanochtend koerste de olieprijs licht lager.

De euro/dollar noteerde op 1,1780. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1778 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1813 op de borden.

Op macro-economisch vlak kijken beleggers vandaag onder meer naar de industriële productie in de eurozone en de wekelijkse hypotheekaanvragen.

Bedrijfsnieuws

Het Braziliaanse Raízen, een joint venture van Royal Dutch Shell en Cosan, mikt bij zijn aanstaande IPO op een waardering van 11,5 miljard euro. Dit schreef persbureau Reuters op basis van bronnen.

NSI heeft in de eerste helft van 2021 een hoger direct resultaat geboekt en verhoogde de outlook voor heel het jaar. Het vastgoedfonds mikt nu op een EPRA winst per aandeel van 2,30 tot 2,35 euro, terwijl eerder nog werd gemikt op 2,25 tot 2,35 euro. De vergelijkbare huurgroei kan meer dan 1,5 procent bedragen. "De economische vooruitzichten verbeteren, net als onze leaseactiviteiten", aldus NSI.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index sloot dinsdag 0,4 procent lager op 4.369,21 punten. De Dow Jones index eindigde 0,3 procent in het rood op 34.888,79 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,4 procent tot 14.677,65 punten.