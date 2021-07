NSI verhoogt outlook

(ABM FN-Dow Jones) NSI heeft in de eerste helft van 2021 een hoger direct resultaat geboekt en verhoogde de outlook voor heel het jaar. Dit bleek woensdag voorbeurs uit de halfjaarcijfers van het Nederlandse vastgoedfonds.

CEO Bernd Stahli zag dankzij de uitrol van vaccins het vertrouwen in de markt terugkeren in het tweede kwartaal. Dit zal zich vermoedelijk vertalen naar aantrekkende activiteiten in de tweede helft van dit jaar, verwacht hij. Vooral de vraag in het midden- en kleinbedrijf trekt aan, terwijl grote ondernemingen achterblijven. "Maar ook daar zien we de eerste positieve signalen", aldus de topman. "Het herstel [in de vraag] was te laat om een betekenisvolle impact te hebben op de bezettingsgraad in de eerste helft van dit jaar."

NSI boekte in het afgelopen kwartaal een direct resultaat, bestaande uit de huuropbrengsten, verminderd met de exploitatiekosten, beheerskosten, algemene kosten en financieringskosten, van 22,5 miljoen euro, een stijging van 3,3 procent ten opzichte van vorig jaar, toen het vastgoedfonds een direct resultaat rapporteerde van 21,8 miljoen euro.

De netto huurinkomsten stegen dan ook in de verslagperiode met 5,6 procent van 29,5 miljoen euro naar 31,2 miljoen euro.

Het indirecte resultaat, inclusief de fluctuerende herwaarderingen van het vastgoed, kwam uit op 11,7 miljoen euro positief, tegenover 56,4 miljoen euro negatief in het jaar ervoor.

Daarmee kwam het totaal resultaat uit op 34,2 miljoen euro, in vergelijking met een verlies van 34,7 miljoen euro een jaar eerder.

De EPRA-winst per aandeel bedroeg 1,16 euro. Dit was vorig jaar nog 1,10 euro per aandeel. De toename viel vooral toe te schrijven aan hogere huuropbrengsten.

De EPRA leegstandsratio bedroeg 7,7 procent, een stijging van 0,7 procentpunt ten opzichte van eind 2020.

De zogeheten netto loan-to-value bedroeg eind juni 32,6 procent tegen 29,2 procent eind december 2020 en 33 procent eind maart.

Outlook

NSI verhoogde de outlook voor 2021. Het vastgoedfonds mikt nu op een EPRA winst per aandeel van 2,30 tot 2,35 euro, terwijl eerder nog werd gemikt op 2,25 tot 2,35 euro. De vergelijkbare huurgroei kan meer dan 1,5 procent bedragen. "De economische vooruitzichten verbeteren, net als onze leaseactiviteiten", aldus NSI.

Het interimdividend werd gehandhaafd op 1,04 euro per aandeel. Dit bedrag wordt begin augustus uitgekeerd.