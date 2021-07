Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 27 punten voor de Duitse DAX, een min van 3 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 7 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn dinsdag nagenoeg vlak gesloten, na een hoger dan verwacht Amerikaanse inflatiecijfer en sterke resultaten van enkele Amerikaanse banken, die het cijferseizoen aftrapten.



De aandacht ging uit naar een Amerikaans inflatiecijfer dat met 5,4 hoger uitviel dan de verwachte 5,0 procent. Een hoge inflatie zou voor de Federal Reserve een signaal kunnen zijn om de monetaire stimulering sneller af te bouwen, wat voor de koersen van aandelen slecht nieuws is.

In de ochtend publiceerde Duitsland al een inflatiecijfer van 2,3 procent. "Maar daar maalt niemand om, want de ECB doet er niets mee", aldus analisten van IG.

De Duitse en Franse inflatiedata over juni verrasten niet.

Bedrijfsnieuws

Nokia kondigde aan dat het bedrijf zijn eerder afgegeven outlook voor 2021 verwacht te overtreffen. Het aandeel won 8 procent.

HelloFresh neemt de Australische bezorger van maaltijdboxen Youfoodz over voor 125 miljoen Australische dollar, of krap 80 miljoen euro. HelloFresh sloot 0,7 procent hoger.

Ryanair verwacht in de komende jaren weer terug te keren naar groei, nadat de coronacrisis een flink impact had op de luchtvaartmaatschappij. Ryanair verwacht tegen 2024 weer 200 miljoen passagiers te kunnen vervoeren. Het aandeel sloot 1,6 procent lager.

In Parijs liep het aandeel Alstom stevig terug met ruim 4 procent. Koploper was Publicis met een winst van 1,5 procent.

In Frankfurt steeg SAP 1,2 procent en was daarmee het enige aandeel dat meer dan een procent won, terwijl Deutsche Bank 2 procent daalde.

De Bank of England geeft Britse banken de ruimte om hun aandeelhouders te belonen. De centrale bank is van mening dat Britse banken goed gekapitaliseerd en veerkrachtig zijn om de huidige periode door te komen en om de economie te blijven ondersteunen in het herstel van de klap van de coronacrisis. Het aandeel HSBC won 0,5 procent, maar Barclays en Standard Chartered daalden 1,6 en 1,3 procent.

Vastgoed had het moeilijk. Zo daalde Unibail-Rodamco-Westfield 2,3 procent en werd Deutsche Wohnen een half procent goedkoper. British Land leverde 1,6 procent in.

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in de min.

Aandelen op Wall Street sloten dinsdag lager, na resultaten van twee grote banken en een hoog inflatiecijfer. De grote techreuzen Apple, Microsoft en Google sloten wel op nieuwe records.

Aandacht was er voor het inflatiecijfer voor juni. De consumtenenprijzen stegen op jaarbasis 5,4 procent, wat het hoogste inflatiecijfer in meer dan tien jaar is. Analisten rekenden op 5 procent. De aanname dat de inflatie van voorbijgaande aard is, staat onder druk door dit cijfer dat wijst op een sterk verhitte economie.

Sommige analisten denken dat het cijfer de aanname van de Fed dat de hoge inflatie voorbijgaat, niet onderuithaalt. "Als je weet dat een derde van de inflatie komt van hogere prijzen voor tweedehands auto's, dan wordt het voorbijgaande karakter duidelijker", aldus Jamie Cox van Harris Financial Group.

Niet iedereen denkt zo. "Uiteindelijk zagen we vandaag dat de inflatiedruk breed, sterk en aanhoudend blijft", stelde Jefferies. "Het is moeilijk voor te stellen dat de inflatiedruk op korte termijn afneemt."

Voorbeurs werd al bekend dat het vertrouwen onder Amerikaanse kleine ondernemers in juni is gestegen.



Bedrijfsnieuws

PepsiCo overtrof de verwachtingen opnieuw en verhoogde zijn outlook tot een aangepaste winst per aandeel van 6,20 dollar voor dit jaar. De consensus van FactSet rekent op 6,09 dollar. Het aandeel steeg ruim 2 procent.

Virgin Galactic sloot 7 procent lager. Maandag verloor het aandeel al 17 procent. Het ruimtereisbureau gaat mogelijk voor 500 miljoen dollar aan nieuwe aandelen uitgeven omdat het geld nodig heeft.

Google krijgt een boete van een half miljard euro in Frankrijk voor het schenden van auteursrechten. Moederbedrijf Alphabet steeg 0,3 procent.

De vier techreuzen Apple, Microsoft, Amazon.com en Alphabet tikten tussentijdse records aan tijdens de handelsdag.

De Federal Aviation Administration heeft bij de 787 Dreamliner van Boeing een nieuwe onregelmatigheid ontdekt in de productie, zo schreef persbureau Reuters dinsdag. Boeing sloot 4 procent lager.

JP Morgan Chase verloor 1,7 procent. De bank meldde een ruime verdubbeling van de winst in het tweede kwartaal, ondanks lagere omzet uit de markten. Goldman Sachs sloot 1,2 procent lager na cijfers.

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag in het rood.

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,1780. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1778 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,1813 op de borden.

MACRO-AGENDA:

