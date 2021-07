Beyond Meatballs komen naar Nederland

(ABM FN-Dow Jones) Beyond Meat heeft zijn aanbod van vegetarische vleesvervangers in Europa uitgebreid met de Beyond Meatballs, vegetarische gehaktballetjes die voortaan onder andere in 450 Albert Heijn-winkels zullen worden verkocht. Dat maakte het bedrijf dinsdag bekend.

Ook de online supermarkt Picnic kan het product leveren evenals de 120 COOP winkels in Zwitserland.

Beyond Meat verkocht al drie producten door heel Europa, met name de Beyond Burger, Beyond Sausage en Beyond Mince.

Het aandeel Beyond Meat is dit jaar tot nu toe 11 procent gestegen. Dat is minder dan de 17 procent voor de brede S&P500-index.