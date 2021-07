Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gestegen, met hulp van stijgende aandelenmarkten en gebrek aan voortgang rond een Iran-deal. Een augustusfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot bijna 1,6 procent hoger op 75,25 dollar per vat, op de New York Mercantile Exchange.



"Geldstromen voor 'risico aan' dreven de Amerikaanse aandelenmarkten omhoog", stelde Tyler Richie van het Sevens Report. "We zullen de olieprijs waarschijnlijk zien stijgen, in sympathie met andere risicovolle beleggingen." Overigens leverden de aandelenmarkten hun winst ook weer in. Gesprekken tussen Iran en de wereldmachten over een nucleair programma zullen waarschijnlijk pas halverwege augustus worden hervat, na de inhuldiging van de nieuwe Iraanse president, meldde persbureau Bloomberg. Handelaren hebben de progressie in de discussie gevolgd, omdat een deal over het Iraanse nucleaire programma waarschijnlijk zou betekenen dat Amerika de sancties tegen Iran opheft, waardoor er meer olie op de wereldmarkt komt. "Het gebrek aan voortgang is al grotendeels ingeprijsd in de markt", meende Richie. Analisten verwachten intussen dat de Amerikaanse overheid woensdag een daling van de olievoorraden zal bekendmaken voor de afgelopen week. Zij rekenen op een daling van de voorraad ruwe olie met 4 miljoen vaten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

