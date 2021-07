Wall Street lager na heet inflatiecijfer

(ABM FN-Dow Jones) Aandelen op Wall Street stond dinsdagavond licht lager terwijl de rente steeg, na gemengde resultaten van grote banken en een hoog inflatiecijfer.

De S&P 500 index stond 0,1 procent lager en technologie-index Nasdaq, die aanvankelijk nog winst boekte, daalde ook 0,1 procent. De Dow Jones-index verloor 0,2 procent.

Technologie-aandelen lieten hun winsten varen en de meeste andere sectoren stonden op verlies, waaronder de financials na enkele kwartaalcijfers die een matig enthousiast onthaal ten deel vielen.

Aandacht was er ook voor het inflatiecijfer voor juni. De consumenenprijzen stegen op jaarbasis 5,4 procent, wat het hoogste inflatiecijfer in meer dan tien jaar is. Analisten rekenden op 5 procent. De aanname dat de inflatie van voorbijgaande aard is, staat onder druk door dit cijfer dat wijst op een sterk verhitte economie.

Sommige analisten denken dat het cijfer de aanname van de Fed dat de inflatie weer gaat zakken, niet onderuithaalt.

"Uiteindelijk zagen we vandaag dat de inflatiedruk breed, sterk en aanhoudend blijft", stelde Jefferies. "Het is moeilijk voor te stellen dat de inflatiedruk op korte termijn afneemt."

"Als je beseft dat een derde van de inflatie komt van hogere prijzen voor tweedehands auto's, dan wordt het voorbijgaande karakter duideljjker", aldus Jamie Cox van Harris Financial Group.



Voorbeurs werd al bekend dat het vertrouwen onder Amerikaanse kleine ondernemers in juni is gestegen.

De euro/dollar handelde op 1,1798.

De olieprijs steeg ongeveer 1 procent. Het uitblijven van een productieakkoord tussen leden van OPEC+ leidt tot veel zorgen, zowel over een te laag als een te hoog aanbod van olie op de wereldmarkt, schreef het Internationale Energieagentschap. Veel beleggers kunnen zich de laatste prijsoorlogen nog goed heugen. "De kans op een nieuwe strijd om marktaandeel te veroveren hangt boven de markt", waarschuwde het agentschap.

Bedrijfsnieuws

PepsiCo overtrof de verwachtingen opnieuw en verhoogde zijn outlook tot een aangepaste winst per aandeel van 6,20 dollar voor dit jaar. De consensus van FactSet rekent op 6,09 dollar. Het aandeel steeg ruim 2 procent.

Google krijgt een boete van een half miljard euro in Frankrijk voor het schenden van auteursrechten. Moederbedrijf Alphabet steeg 0,4 procent.

De Federal Aviation Administration heeft bij de 787 Dreamliner van Boeing een nieuwe onregelmatigheid ontdekt in de productie, zo schreef persbureau Reuters dinsdag. Het aandeel daalde 3,5 procent.

De Amerikaanse toezichthouder FDA gaat waarschuwen dat het coronavaccin van Janssen een zeldzame auto-immuunziekte kan veroorzaken. Dit meldden The Washington Post en New York Times maandag. Het is een nieuwe tegenslag voor dit vaccin, na zeldzame tromboses als mogelijke bijwerking. Fabrikant Johnson & Johnson noteerde vlak.

JP Morgan Chase verloor 1,1 procent. De bank meldde een ruime verdubbeling van de winst in het tweede kwartaal, ondanks lagere omzet uit de markten. Goldman Sachs stond ook bijna een procent lager na cijfers.