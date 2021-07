Europese beurzen sluiten vrijwel vlak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag nagenoeg vlak gesloten, na een hoger dan verwacht Amerikaanse inflatiecijfer en sterke resultaten van enkele Amerikaanse banken, die het cijferseizoen aftrapten. De brede STOXX Europe 600 index sloot met een miniem plusje van 0,03 procent op 460,96 punten. De Duitse DAX sloot vlak op 15.789,64 punten. De Franse CAC 40 sloot eveneens onveranderd, op 6.558,47 punten. De Britse FTSE maakte een pas op de plaats op 7.124,72 punten. Daarmee blijven de recente records binnen handbereik. De aandacht ging vanmiddag uit naar een Amerikaans inflatiecijfer dat met 5,4 hoger uitviel dan de verwachte 5,0 procent. Een hoge inflatie zou voor de Federal Reserve een signaal kunnen zijn om de monetaire stimulering sneller af te bouwen, wat voor de koersen van aandelen slecht nieuws is. In de ochtend publiceerde Duitsland al een inflatiecijfer van 2,3 procent. "Maar daar maalt niemand om, want de ECB doet er niets mee", aldus analisten van IG. Op Wall Street trapten Goldman Sachs, JPMorgan Chase en PepsiCo het cijferseizoen af. De drie zwaargewichten overtroffen de analistenverwachtingen. Later deze week volgen meer grote banken, vliegtuigmaatschappij Delta Airlines en de cyclische aluminiumproducent Alcoa. De euro/dollar noteerde op 1,1813. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er nog 1,1860 op de borden. De Duitse en Franse inflatiedata over juni verrasten niet. De olieprijs liep op. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 1,2 procent in het groen op 75 dollar, terwijl voor een september-future Brent ruim meer dan 76 dollar werd betaald, een stijging van 1,5 procent. Bedrijfsnieuws Nokia kondigde aan dat het bedrijf zijn eerder afgegeven outlook voor 2021 verwacht te overtreffen. Het aandeel won 8 procent. HelloFresh neemt de Australische bezorger van maaltijdboxen Youfoodz over voor 125 miljoen Australische dollar, of krap 80 miljoen euro. HelloFresh sloot 0,7 procent hoger. Ryanair verwacht in de komende jaren weer terug te keren naar groei, nadat de coronacrisis een flink impact had op de luchtvaartmaatschappij. Ryanair verwacht tegen 2024 weer 200 miljoen passagiers te kunnen vervoeren. Het aandeel sloot 1,6 procent lager. In Parijs liep het aandeel Alstom stevig terug met ruim 4 procent. Koploper was Publicis met een winst van 1,5 procent. In Frankfurt steeg SAP 1,2 procent en was daarmee het enige aandeel dat meer dan een procent won, terwijl Deutsche Bank 2 procent daalde. De Bank of England geeft Britse banken de ruimte om hun aandeelhouders te belonen. De centrale bank is van mening dat Britse banken goed gekapitaliseerd en veerkrachtig zijn om de huidige periode door te komen en om de economie te blijven ondersteunen in het herstel van de klap van de coronacrisis. Het aandeel HSBC won 0,5 procent, maar Barclays en Standard Chartered daalde 1,6 en 1,3 procent. Vastgoed had het moeilijk. Zo daalde Unibail-Rodamco-Westfield 2,3 procent en werd Deutsche Wohnen een half procent goedkoper. British Land leverde 1,6 procent in. Tussenstanden Wall Street De Amerikaanse beurzen stonden dinsdagavond vlak voor de brede beursindex S&P500 en de Dow Jones-index, terwijl technologiebeurs Nasdaq bijna 1 procent steeg. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet.