Update: Prosus en ASML trekken AEX in het groen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag hoger gesloten onder aanvoering van Prosus en ASML, terwijl de kleinere fondsen een lastigere dag kenden. De AEX index eindigde 0,6 procent hoger op 742,86 punten. De AMX verloor 0,4 procent op 1.054,60 punten. De aandacht ging vooral uit naar een Amerikaans inflatiecijfer dat met 5,4 hoger uitviel dan de verwachte 5,0 procent. "Het was opvallend dat de Amerikaanse technologiebeurs Nasdag aanvankelijk een half procentpuntje daalde op de hoge inflatie, wat ook een logische reactie was", zei beursexpert André Brouwers van het Beleggingsinstituut. "Maar bij nader inzien besloot de markt dat dit cijfer toch goed nieuws is voor technologie-aandelen." Normaal gesproken is een hogere inflatie ongunstig voor groei-aandelen in de techsector, die profiteren van een lage rentestand. Op dit moment overheerst volgens Brouwers de vrees dat de economische groei toch wat minder zal zijn dan gehoopt, waardoor beleggers toch weer bij deze groei-aandelen uitkomen. Een hoge inflatie zou voor de Federal Reserve een signaal kunnen zijn om de monetaire stimulering sneller af te bouwen, wat voor de koersen van aandelen in brede zin slecht nieuws is. In de ochtend publiceerde Duitsland al een inflatiecijfer van 2,3 procent. "Maar daar maalt niemand om, want de ECB doet er niets mee", aldus analisten van IG. Op Wall Street trapten Goldman Sachs, JPMorgan Chase en PepsiCo vanmiddag het cijferseizoen af. De drie zwaargewichten overtroffen de analistenverwachtingen. Later deze week volgen meer grote banken, vliegtuigmaatschappij Delta Airlines en de cyclische aluminiumproducent Alcoa. De verwachting voor de gemiddelde winstgroei bij Amerikaanse banken in het tweede kwartaal bedraagt volgens analisten 300 procent ten opzichte van een jaar geleden, zo merkte ING op. "Dat is een fors herstel", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Maar nu veel aandelenbeurzen op of vlakbij recordniveaus staan, is er geen ruimte voor teleurstellingen. Op niveau van individuele aandelen verwachten we dan ook flinke schommelingen", zo waarschuwde Wiersma. Op Beursplein 5 komen deze week Just Eat Takeaway en TomTom door met cijfers. Het muntpaar euro/dollar koerste op 1,1817. De olieprijs in New York steeg bijna een procent tot 74,73 dollar. Brent-olie noteerde een procent hoger op bijna 76 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ging Prosus aan kop met een koersstijging van 2,2 procent. Chinese toezichthouders gaven toestemming aan Tencent om zoekmachine Sogou van de beurs te halen. Prosus heeft een groot belang in Tencent. ASML steeg 1,3 procent. Het aandeel schoot vandaag voor het eerst door de 600 euro maar eindigde daar net onder. Verzekeraars ASR en NN Group wonnen terrein na een positief rapport van JPMorgan, die de twee verzekeraars als favoriet bestempelde, omdat ze een hoger dividendrendement beloven dan de Europese sector gemiddeld, en daar kunnen nog aandeleninkopen bijkomen. Royal Dutch Shell daalde 0,5 procent ondanks een koopaanbeveling van Barclays. Vastgoedreus Unibail-Rodamco droeg de rode lantaarn met een verlies van 2,3 procent. In de AMX verloor Air France-KLM 2,1 procent, nadat de Franse president Emmanuel Macron maandagavond nieuwe reisbeperkingen aankondigde vanwege de delta-variant van het coronavirus. PostNL en Eurocommercial Properties verloren 2,1 en 2,7 procent. Flow Traders werd 1,1 procent duurder. In de AScX won navigatiespecialist TomTom dik 3 procent. Donderdag opent het bedrijf de boeken. Vastgoed verloor ook bij de smallcaps terrein: Vastned en Wereldhave werden circa 3 procent minder waard. Tussenstanden Wall Street Op Wall Street noteerde rond sluitingstijd in Europa de S&P500-index nipt hoger, technologiebeurs Nasdaq steeg 0,5 procent en de Dow Jones-index daalde 0,1 procent. Update: om extra koersen en informatie toe te voegen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

