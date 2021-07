Beursblik: JPMorgan kiest voor ASR en NN Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ASR

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Cazenove is positief over verzekeraars uit de Benelux, omdat die een aantrekkelijk profiel bieden qua risico en beloning. Topfavorieten zijn ASR en NN Group, die een eenvoudig verhaal hebben van stabiele groei van de winst of kapitaalaanwas in combinatie met een sterke balans. Beide verzekeraars hebben een Overwogen advies en koersdoelen van respectievelijk 43,80 en 44,00 euro. Van de vier verzekeraars Aegon, Ageas, NN en ASR bieden NN en ASR de hoogste dividendrendementen in de komende jaren, met 6,5 tot 7 procent voor ASR en 6,2 tot 7,2 procent voor NN. Aegon zit wat lager met 4,2 tot 7,1 procent en Ageas komt op 5,9 tot 6,8 procent. Voor Ageas is het advies Overwogen met een koersdoel van 60,57. Voor Aegon is er geen advies. Voor de vier verzekeraars samen is het gemiddelde dividendrendement in de komende drie jaar 5,8 procent. Dat is boven het sectorgemiddelde van 5,2 procent, met kans op aandeleninkopen die het rendement verder kunnen verhogen. In het eerste halfjaar had ASR een goede kapitaalaanwas, verwachten de analisten, dankzij de gunstige beweging van de rentes. Ook operationeel rekent JPMorgan op goede resultaten bij ASR dankzij lage schades bij de autoverzekeringen en die voor arbeidsongeschiktheid. Voor NN Group verwacht de bank dat de verzekeraar 657 miljoen euro kapitaal zal genereren in de eerste jaarhelft. Recente overnames zullen ook de discussie bepalen, nu NN zijn aanwezigheid in Oost-Europa heeft uitgebreid met een overname in Polen en Griekenland. Bij Ageas ligt de aandacht bij de winst, die dit jaar tussen 900 en 950 miljoen zou moeten uitkomen. De Aziatische tak maakt de resultaten volatiel, merken de analisten op. Zij rekenen op een aandeleninkoop van hooguit 130 miljoen euro. Maar die kan lager uitpakken of zelfs komen te vervallen, als er een substantiële overname wordt gedaan. Bij Aegon ligt de focus op de afbouw van schuld, kapitaalaanwas en kostenbesparingen. De opties voor de Amerikaanse variabele lijfrentes blijven een discussiepunt en positieve uitspraken daarover zouden de koers kunnen steunen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

