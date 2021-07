Beursblik: wederom rode cijfers TomTom verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: TomTom

(ABM FN-Dow Jones) TomTom heeft ook in het tweede kwartaal vermoedelijk weer verlies geleden, ondanks dat de omzet wat steeg ten opzichte van vorig jaar. Dit verwachten analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus van de navigatiespecialist. De analisten rekenen op een omzet van 135 miljoen euro. Aan deze omzet droeg Automotive 65 miljoen euro bij en Enterprise 43 miljoen euro, wat de omzet voor Location Technology op 108 miljoen euro brengt. De consumententak was afgelopen kwartaal vermoedelijk goed voor 27 miljoen euro. Verder voorzien zij een EBITDA van 1 miljoen euro negatief. Netto leed TomTom vermoedelijk een verlies van 15 miljoen euro. Ook de vrije kasstroom was volgens de analisten negatief, 10 miljoen euro om precies te zijn. De kas van TomTom was eind juni echter nog altijd voor 320 miljoen euro gevuld, verwachten analisten. Ook voor de eerste drie maanden van dit jaar rekenden de analisten op een verlies, van 16 miljoen euro. De navigatiespecialist deed het met een verlies van 11,5 miljoen euro iets beter dan gevreesd. De omzet bedroeg 131 miljoen euro, net als in het eerste kwartaal van 2020. In het tweede kwartaal van 2020 behaalde TomTom een omzet van 123,7 miljoen euro. Verwachting 2021 Analisten rekenen voor 2021 op een omzet van 549 miljoen euro met een EBIT van 73 miljoen euro negatief en een nettoverlies van 58 miljoen euro. De vrije kasstroom zal eind 2021 op 30 miljoen euro uitkomen, denken de analisten. Eind dit jaar zal TomTom vermoedelijk een netto kaspositie hebben van 353 miljoen euro. TomTom herhaalde bij de cijfers over het eerste kwartaal de jaaroutlook en zei te rekenen op een omzet van 520 tot 570 miljoen euro ten opzichte van de 528 miljoen euro in 2020. Daaraan zal de divisie locatie technologie tussen de 420 en 450 miljoen euro bijdragen. Wel merkte de navigatiespecialist op dat de omzetgroei vooral in de tweede jaarhelft gerealiseerd zal worden, als gevolg van de problemen in de toeleveringsketen in de auto-industrie. Verder rekent de navigatiespecialist op een positieve vrije kasstroom van ongeveer 6 procent. Dat was een jaar eerder nog 5 procent negatief. TomTom opent donderdag voorbeurs de boeken. Dinsdagmiddag noteerde het aandeel 2,78 procent in het groen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

