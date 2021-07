Goldman overtreft winstverwachtingen ruim Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Goldman Sachs heeft in het afgelopen kwartaal de winst per aandeel beduidend hoger zien uitvallen dan de verwachting van analisten. Dat bleek dinsdag uit de resultaten van de Amerikaanse zakenbank. De winst per aandeel steeg van 0,53 dollar in het tweede kwartaal van 2020 naar 15,02 dollar afgelopen kwartaal. De inkomsten daalden op kwartaalbasis van 17,7 miljard dollar over het eerste kwartaal van dit jaar naar 15,4 miljard dollar afgelopen kwartaal. De inkomsten in de eerste jaarhelft kwamen uit op een recordniveau, onderstreepte CEO David Solomon. De omzet bedroeg in het tweede kwartaal van 2020 13,3 miljard dollar. Op jaarbasis deed vooral de tak vermogensbeheerder het goed, met een ruimschootse verdubbeling naar 5,1 miljard dollar aan inkomsten. Ook de zakentak zag de inkomsten duidelijk stijgen. Met deze resultaten overtrof de bank de verwachtingen van analisten verzameld door FactSet. Zij rekenden gemiddeld op 10,24 dollar winst per aandeel en 12,3 miljard dollar aan inkomsten. Het rendement op eigen vermogen bedroeg 23,7 procent. Dividend De onderneming verhoogt per het derde kwartaal van dit jaar het kwartaaldividend met 60 procent naar 2,00 dollar per aandeel, zo meldde de zakenbank al eind juni, na de stresstest van de Federal Reserve. Het aandeel Goldman Sachs noteerde dinsdag in de elektronische handel voorbeurs in New York 0,7 procent hoger. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

