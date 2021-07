JPMorgan Chase overtreft winstverwachting

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Chase heeft in het tweede kwartaal van 2021 beter dan verwacht gepresteerd. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de Amerikaanse zakenbank.

CEO Jamie Dimon sprak van een "solide prestatie".

De nettowinst in het tweede kwartaal kwam uit op 12,0 miljard dollar, ofwel 3,78 dollar per aandeel. Een jaar eerder bleef de teller steken op een winst van 4,7 miljard dollar. In de eerste drie maanden van 2021 verdiende JPMorgan overigens 14,3 miljard dollar.

Analisten die aan de consensus van FactSet bijdroegen rekenden op een winst per aandeel van 3,20 dollar.

De inkomsten van de bank kwamen afgelopen kwartaal uit op 31,4 miljard dollar. Een jaar eerder was dit nog 33,8 miljard dollar.

In plaats van provisies voor kredietverliezen, was er afgelopen kwartaal sprake van een meevaller, net als in voorgaande kwartalen.

Afgelopen kwartaal was dit een meevaller van per saldo 2,3 miljard dollar. In het tweede kwartaal van 2020 moest JPMorgan nog 10,5 miljard dollar in de stroppenpot stoppen.

De CET1 ratio kwam op 13,0 procent uit.

JPMorgan kondigde na de uitkomsten van de stresstest door de Federal Reserve al aan het dividend te zullen verhogen. Op 28 juni liet de Amerikaanse bank weten het kwartaaldividend te zullen verhogen van 0,90 naar 1,00 dollar per aandeel.

Sinds begin dit jaar koopt de bank ook voor 30 miljard dollar aan eigen aandelen in.