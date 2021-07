Wall Street start voorzichtig aan cijferseizoen

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street gaat dinsdag in aanloop naar de eerste kwartaalcijfers voorzichtig van start. Rond lunchtijd noteerde de future op de S&P 500 index onveranderd en die voor de Nasdaq 0,3 procent in de plus.

De banken Goldman Sachs en JPMorgan openen vanmiddag de boeken en dat deed frisdrankgigant Pepsico ook.

Naast de eerste bedrijfsresultaten wacht de markt ook op een inflatiecijfer.

Voorbeurs werd al bekend dat het vertrouwen onder Amerikaanse kleine ondernemers in juni duidelijk is gestegen. De vertrouwensindex van NFIB steeg van 99,6 in mei naar 102,5 afgelopen maand.

De euro/dollar handelde op 1,1844. Olie werd een half procent duurder.

Het uitblijven van een productieakkoord tussen leden van OPEC+ leidt tot veel zorgen, zowel over een onderaanbod als een overaanbod. Dit stelde het Internationale Energieagentschap dinsdag in een nieuw maandrapport. De prijzenoorlog op de oliemarkt van de afgelopen jaren zit nog vers in het geheugen bij veel beleggers. "De kans op een nieuwe strijd om marktaandeel te veroveren hangt boven de markt", waarschuwde het agentschap.

Bedrijfsnieuws

PepsiCo heeft het afgelopen kwartaal de verwachting van analisten opnieuw overtroffen en de outlook verhoogd. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de Amerikaanse fabrikant van frisdranken en snacks. De aangepaste winst per aandeel wordt door PepsiCo voor dit jaar geraamd op 6,20 dollar. De consensus van FactSet rekent op 6,09 dollar. Het aandeel opent dinsdag vermoedelijk 1,6 procent hoger.

Google krijgt een boete van een half miljard euro in Frankrijk vanwege het schenden van auteursrechten.

De Federal Aviation Administration zegt bij de 787 Dreamliner van Boeing een nieuwe onregelmatigheid te hebben ontdekt in de productie van enkele nog niet geleverde toestellen van dit type, zo schreef persbureau Reuters dinsdag. Het aandeel Boeing opent dinsdag vermoedelijk ruim een procent lager.

De Amerikaanse toezichthouder FDA is van plan een waarschuwing uit te sturen dat het Janssen-coronavaccin een zeldzame auto-immuunziekte kan veroorzaken. Dit meldden The Washington Post en New York Times maandag op basis van anonieme bronnen. Het is de zoveelste tegenslag voor het vaccin van Johnson & Johnson, nadat eerder ook enkele zeldzame gevallen van trombose als mogelijke bijwerking optraden. Johnson & Johnson lijkt 0,9 procent te verliezen bij opening.

Slotstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen sloten maandag in het groen. De Dow Jones index steeg 0,4 procent naar 34.996,18 punten, de breder samengestelde S&P 500 index won 0,4 procent op 4.384,63 punten en de Nasdaq index steeg 0,2 procent naar 14.633,24 punten.