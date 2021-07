Europese beurzen licht lager rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag licht lager in een afwachtende markt. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een min van 0,1 procent op 458,80 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van eveneens 0,1 procent naar 15.779,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een daling van 0,2 procent met een stand van 6.543,26 punten. De Britse FTSE steeg dinsdag 0,1 procent naar 7.132,83 punten. De markt wacht vooralsnog op de eerste bedrijfsresultaten, vanmiddag onder andere van Goldman Sachs, en verder nieuwe Amerikaanse inflatiedata. De euro/dollar noteerde op 1,18. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1863 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,1860 op de borden. De Duitse inflatiedata over juni bleken dinsdag op maand- en jaarbasis een bevestiging te zijn van eerder gemelde metingen, de Franse consumentenprijzen waren dat op jaarbasis ook, maar het verschil op maandbasis kwam in juni uit op 0,1 procent tegen een eerder gerapporteerde 0,2 procent. Voor vanmiddag staan in de Verenigde Staten het vertrouwen onder het kleinbedrijf en de belangrijke inflatiedata over juni op de agenda. Voor die inflatie wordt op jaarbasis rekening gehouden met 5 procent en met 4 procent als de effecten van de voedsel- en energieprijzen niet in de berekening worden meegenomen. Olie noteerde dinsdag hoger. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 0,6 procent in het groen op 74,57 dollar, terwijl voor een september-future Brent 75,62 dollar werd betaald, een stijging van eveneens 0,6 procent.



Bedrijfsnieuws HelloFresh neemt de Australische bezorger van maaltijdboxen Youfoodz over voor een bedrag van 125 miljoen Australische dollar, omgerekend krap 80 miljoen euro. De koers van het aandeel HelloFresh noteerde 0,8 procent hoger. Ryanair verwacht in de komende jaren weer terug te keren naar groei, nadat de coronacrisis een flink impact heeft gehad op de luchtvaartmaatschappij. Ryanair verwacht tegen 2024 weer 200 miljoen passagiers te kunnen vervoeren. De koers van het aandeel noteerde 0,3 procent hoger. Nokia heeft beleggers dinsdagochtend geïnformeerd dat het zijn eerder afgegeven outlook voor 2021 verwacht te overtreffen. De koers van het aandeel noteerde en winst 7,7 procent. In Parijs liep het aandeel Alstom stevig terug met een verlies van 3,8 procent, terwijl de overige hoofdaandelen redelijk dicht bij de slotnoteringen van maandag bleven. In Frankfurt steeg de koers van het aandeel Heidelbergcement 1,4 procent, terwijl die van RWE 1,5 procent daalde. De Bank of England geeft Britse banken de ruimte om hun aandeelhouders te belonen. De centrale bank is van mening dat Britse banken goed gekapitaliseerd en veerkrachtig zijn om de huidige periode door te komen en om de economie te blijven ondersteunen in het herstel van de klap van de coronacrisis. De koerswinsten bleven evenwel beperkt. Het aandeel HSBC won 0,3 procent en Standard Chartered 0,1 procent in koers. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag vermoedelijk een vlakke opening tegemoet. De S&P 500 index won maandag 0,4 procent op 4.384,63 punten, terwijl de Dow Jones-index eveneens 0,4 procent steeg tot 34.996,18 punten. Techbeurs Nasdaq won 0,2 procent op 14.733,24 punten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

