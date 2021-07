IEA ziet risico's rond OPEC+ en virusvarianten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het uitblijven van een productieakkoord tussen leden van OPEC+ leidt tot tegenstrijdige zorgen over zowel onderaanbod als overaanbod. Dit stelde het Internationale Energieagentschap dinsdag in een nieuw maandrapport. Grote olieproducerende landen, verenigd in oliekartel OPEC+, konden tot dusver nog geen overeenkomst bereiken over het gewenste productieniveau. Als gevolg waarschuwde IEA dinsdag dat de oliemarkt zal kampen met een steeds groter wordend aanbodtekort. Nu het mondiale overaanbod van voor de coronapandemie is weggewerkt, kan inflatiedruk bovendien het "breekbare herstel" van de mondiale economie in gevaar brengen, zo waarschuwde IEA. Tegelijk zit de prijzenoorlog op de oliemarkt van de afgelopen jaren nog vers in het geheugen bij veel beleggers. "De kans op een nieuwe strijd om marktaandeel te veroveren hangt boven de markt." Naast onzekerheid omtrent de impasse van OPEC+, waarschuwde IEA ook voor de gevolgen van de stijging van de besmettingscijfers in veel rijke landen. IEA voerde enkel kleine aanpassingen door aan de ramingen, maar hield voor 2021 de taxaties voor de vraag naar olie gelijk. Volgend jaar groeit de vraag naar olie volgens het agentschap met 3 miljoen vaten per dag. Dat is 100.000 vaten minder dan eerder door IEA werd voorzien. Tegelijk verwacht IEA dat de productie van niet-OPEC leden dit jaar met 770.000 vaten per dag zal groeien. Dat is 60.000 vaten meer dan eerder geraamd. De verwachting van een groei met 1,6 miljoen vaten per dag volgend jaar werd gehandhaafd. IEA verwacht dat vooral de Verenigde Staten de groei zullen aanwakkeren. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

