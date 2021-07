Valuta: richtingloze en risicomijdende markt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag weer dicht op de 1,1850 dollar in een markt die richtingloos oogt en tegelijkertijd geen risicobereidheid aan de dag legt. "Dat heeft veel te maken met de oplaaiende aantallen coronabesmettingen en de daaropvolgende coronabeperkingen", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Je ziet dat bijvoorbeeld ook terug in de olieprijs, vandaag weliswaar omhoog, maar die wel terug is gekomen van een prijs tegen de 80 dollar", aldus Van der Meer. De handelaar van Ebury verbaasde zich dinsdag over de kracht waarmee het Britse pond zich weet te handhaven. "Daar lijken de versoepelingen vooralsnog doorgang te vinden, maar het kan haast niet anders dan dat na het EK Voetbal de coronabesmettingen daar fors toenemen", aldus Van der Meer. De handelaar ziet als eerstvolgende richtpunt de inflatiecijfers over juni van de Verenigde Staten, woensdag gevolgd door een presentatie van de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell in het Huis van Afgevaardigden. China liet over juni weer stevige stijgingen in zijn export- en importcijfers zien, waarbij de export dit keer sterker steeg dan de import. De Duitse inflatiedata over juni bleken dinsdag op maand- en jaarbasis een bevestiging te zijn van eerder gemelde metingen, de Franse consumentenprijzen waren dat op jaarbasis met de definitieve cijfers ook, maar het verschil op maandbasis kwam in juni uit op 0,1 procent tegen een eerder gerapporteerde 0,2 procent. Voor vanmiddag staan in de Verenigde Staten het vertrouwen onder het kleinbedrijf en de belangrijke inflatiedata over juni op de agenda. Voor die inflatie wordt op jaarbasis rekening gehouden met 5 procent en met 4 procent als de effecten van de voedsel- en energieprijzen niet in de berekening worden meegenomen. De euro noteerde dinsdag 0,1 procent lager op 1,1846 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8547 Britse pond. Het Britse pond daalde dinsdag 0,2 procent en noteerde op 1,3860 dollar. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.