Beursupdate: AEX trekt opnieuw aan

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,3 procent op 740,69 punten. Volgens analisten van IG gaan alle ogen vandaag uit naar het Amerikaanse inflatiecijfer. Vanochtend publiceerde Duitsland al de stijging van het prijspeil, en die bedroeg zoals verwacht 2,3 procent. "Maar daar maalt niemand om, want de ECB doet er niets mee", aldus analisten van IG. "Het gaat de markt om het Amerikaanse inflatiecijfer." Verwacht wordt volgens IG een prijsstijging van 0,5 procent in juni ten opzichte van mei. "De belangrijkste vraag blijft of de inflatie tijdelijk is of gedurende een langere tijd hoog blijft", aldus SEB. "Wij verwachten net als de centrale banken dat de inflatie van tijdelijke aard is, ondanks dat de onzekerheden momenteel groot zijn", zo stelden analisten van SEB. Vandaag voorbeurs op Wall Street trappen Goldman Sachs, JPMorgan Chase en PepsiCo het Amerikaanse cijferseizoen af. Later deze week volgen meer grote banken, maar ook bedrijven zoals vliegtuigmaatschappij Delta Airlines en de cyclische aluminiumproducent Alcoa. Op Beursplein 5 komen deze week onder meer Just Eat Takeaway en TomTom door met respectievelijk een update en halfjaarcijfers. De verwachting voor de gemiddelde winstgroei bij Amerikaanse banken in het tweede kwartaal bedraagt volgens analisten 300 procent ten opzichte van een jaar geleden, zo merkte ING op. "Dat is een fors herstel", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Maar nu veel aandelenbeurzen op of vlakbij recordniveaus staan, is er geen ruimte voor teleurstellingen. Op niveau van individuele aandelen verwachten we dan ook flinke schommelingen", zo waarschuwde Wiersma. Het muntpaar euro/dollar koerste op 1,1847. De olieprijzen stegen met 0,7 procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ging Prosus aan kop met een stijging van 1,9 procent. Chinese toezichthouders hebben goedkeuring gegeven aan Tencent om zoekmachine Sogou van de beurs te halen. Royal Dutch Shell steeg 0,7 procent na een koopaanbeveling van Barclays. Philips was de drager van de rode lantaarn met een verlies van 0,9 procent. In de AMX won AMG 1,1 procent. Air France-KLM verloor 2,0 procent, nadat de Franse president Emmanuel Macron maandagavond nieuwe reisrestricties aankondigde. In de AScX won TomTom 2,3 procent. Sligro verloor ruim een procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

