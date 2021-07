Beursblik: interessante stap Vopak in India

(ABM FN-Dow Jones) Vopak heeft met een nieuwe joint venture in India een interessante stap gezet, maar de omvang van het project is bescheiden. Dit stelde analist Quirijn Mulder van ING dinsdag.

Vopak slaat de handen ineen met Aegis voor de opslag van LPG en chemicaliën in India, zo werd maandagavond bekendgemaakt. De joint venture Aegis Vopak Terminals zal een netwerk van acht terminals beheren in de vijf strategische havens aan de oost- en westkust van India. Vopak krijgt een belang van 49 procent in Aegis Vopak Terminals en van 24 procent in een andere terminal.

ING merkte op dat vooral de LPG-deal interessant is, omdat de vraag naar LPG sterk stijgt nu de Indiase overheid wil dat huishoudens overstappen op gas. De vraag kan volgens ING per jaar 5 procent stijgen, maar nu de binnenlandse gasproductie stagneert, kan de importgroei "veel hoger" zijn. Dit betekent volgens Mulder niet direct dat de omzet uit terminals in hetzelfde tempo zal groeien.

Volgens ING lost de joint venture twee problemen op voor Vopak. Zo wordt de zwak presterende terminal in Kandla in de joint venture ingebracht, terwijl Vopak zijn positie in LPG kan uitbreiden.

"Al met al krijgt Vopak een voet aan de grond in India en de joint venture kan conform verwachting groeien, mits toezichthouders in India voor niet al te veel uitdagingen zorgen.

ING heeft een koopadvies op Vopak met een koersdoel van 55,00 euro. Het aandeel Vopak daalde dinsdagochtend licht tot 38,54 euro.