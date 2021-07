Bank of England versoepelt dividendregels Britse banken verder Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De Bank of England heeft de dividendbeperkingen voor Britse banken verder versoepeld. Dit maakte de centrale bank dinsdag bekend. BoE is van mening dat Britse banken goed gekapitaliseerd en veerkrachtig zijn om de huidige periode door te komen en om de economie te blijven ondersteunen in het herstel van de klap van de coronacrisis. Hoewel er veel onzekerheden blijven bestaan, is de mate van onzekerheid volgens de centrale bank significant afgenomen ten opzichte van december 2020, toen het uitkeren van dividend door de grootste Britse banken al iets werd versoepeld maar nog wel werd beperkt tot maximaal 25 procent van de winst. Een interimdividend mocht in 2021 worden toegekend, maar nog niet worden uitbetaald. Vandaag concludeerde Bank of England dat deze beperkingen opgeheven kunnen worden en dat banken weer meer vrijheid krijgen in het uitkeren van dividend. Wel waarschuwt de centrale bank dat banken voorzichtig moeten blijven en een dividenduitkering “gepast” moet zijn. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

