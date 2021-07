AEX wacht vermoedelijk nipt hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting licht hoger van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van 0,2 procent.

Maandag koerste de AEX na een terughoudende opening nog gestaag hoger. Uiteindelijk stond er een winst van 0,9 procent op 738,44 punten op de borden, waardoor de recordstand werd aangescherpt. In het lopende jaar staat de index alweer op een plus van ruim 18 procent.

Ook Wall Street wist maandagavond de weg omhoog te vinden aan de vooravond van de start van het kwartaalcijferseizoen. De stijging was evenwel bescheiden met een winst van 0,35 procent voor hoofdgraadmeter S&P 500 en 0,2 procent voor de Nasdaq index. Zowel de S&P als techbeurs Nasdaq sloten daarmee op de hoogste stand ooit. De Aziatische beurzen kleuren vanochtend eveneens groen.

"Het sentiment blijft optimistisch”, merkte vermogensbeheerder John Roe van Legal & General Investment Management dan ook op. “Maar de deltavariant van het coronavirus leidt tot hogere risico's en er zijn zorgen dat een heropening van de economie wellicht moeilijker zal zijn dan gedacht”, waarschuwde Roe.

Maandagavond maakte de Franse president Emmanuel Macron nog bekend dat er strengere regels komen voor reizen, horecabezoeken en winkelen. Ook zullen de grenscontroles verscherpt worden. Reizigers moeten kunnen aantonen volledig gevaccineerd te zijn, beschikken over een negatieve pcr-test of onlangs corona hebben gehad, aldus Macron.

De aandacht op de beursvloeren zal vanaf vandaag echter vooral uitgaan naar de bedrijfscijfers en de verwachtingen zijn hooggespannen.

De grote beursgenoteerde ondernemingen worden per saldo nauwelijks geraakt door de corona-crisis of profiteren er zelfs flink van, zoals de Amerikaanse techgiganten met een zware weging in de indices en chipmakers. Onder meer de trend van online thuiswerken en de versnelling van de digitalisering hebben hen in de kaart gespeeld.

Analisten gepolst door FactSet voorzien dat de winsten voor de ondernemingen die deel uitmaken van de S&P 500 index het afgelopen kwartaal op jaarbasis met meer dan 63 procent zijn gestegen naar een recordniveau.

Deze inschatting van de winstgevendheid is echter waarschijnlijk te laag. “Analisten voorzien recordwinsten, maar zitten in hun ramingen toch nog te laag en de markt weet dat”, denkt analist Nicholas Colas van DataTrek Research. "Dit resultatenseizoen zal veel, veel beter zijn dan verwacht”, zo voorspelt de analist.

Beleggingsstrateeg Jonathan Golub van Credit Suisse zei daarnaast dat de zakenbank heeft berekend dat “de winst per aandeel [voor de S&P aandelen] met 75 procent zal groeien, geleid door robuuste winsten voor financiële- en cyclische waarden”.

In de afgelopen cijferseizoenen werden de verwachtingen nog vrij consequent overtroffen met veel positieve koersreacties tot gevolg.

Vandaag voorbeurs op Wall Street trappen Goldman Sachs, JPMorgan Chase en PepsiCo het Amerikaanse cijferseizoen af. Later deze week volgen meer grote banken, maar ook bedrijven zoals vliegtuigmaatschappij Delta Airlines en de cyclische aluminiumproducent Alcoa.

Op Beursplein 5 komen deze week onder meer Just Eat Takeaway en TomTom door met respectievelijk een update en halfjaarcijfers.

Azië en olie

In Azië is het sentiment vanochtend vriendelijk gestemd, maar alleen de beurs in Hongkong is een echte uitschieter met een winst van 1,5 procent. Sterke Chinese exportcijfers in juni gaven beleggers een duwtje in de rug. De andere Aziatische hoofdindices koersen tot een half procent hoger.

Een augustus-future voor een vat ruwe olie sloot maandag 0,6 procent lager op 74,10 dollar op de New York Mercantile Exchange. De handelssessie werd gekenmerkt door een hoge mate van onzekerheid gerelateerd aan de productieniveaus van OPEC, de invoering van meer restricties om de verspreiding van het coronavirus in te dammen en de recente ontwikkelingen in de Amerikaanse vraag naar olie en brandstoffen.

Naast de start van het cijferseizoen zullen beleggers vandaag met argusogen kijken naar de Duitse- en vooral de Amerikaanse inflatiecijfers in juni, die om 14:30 worden vrijgegeven. De Duitse inflatie bleek vanochtend exact conform de voorlopige cijfers die recent al werden gepubliceerd.

Een maand geleden begonnen de aandelenmarkten nog te wankelen nadat een steil oplopende inflatie in april en mei in de VS leidde tot twijfel over de houdbaarheid van het lage rentebeleid van de centrale banken. Met name de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell wist beleggers er echter van te overtuigen dat hier sprake zou zijn van een tijdelijk fenomeen, in verband met de ongekende vergelijkingsbasis vanwege de corona-crisis.

Bedrijfsnieuws

ING bereikte overeenstemming over de verkoop van de retailtak in Oostenrijk aan bank 99, onderdeel van Österreichische Post. Financiële details werden niet gegeven. Online bank bank99 werd in 2020 opgericht en heeft inmiddels 80.000 klanten. Met de overname van de retailtak van ING komen daar circa 150.000 klanten bij.

Barclays verhoogde het advies voor Royal Dutch Shell van Gelijkgewogen naar Overwogen met een koersdoelverhoging van 17,00 naar 19,50 Britse pond. De analisten van Barclays wezen op de stijgende olieprijs en een gasprijs die in veel regio's al meer dan tien jaar niet meer zijn gezien. Dat betekent dat Shell een vrije kasstroom realiseert die "we nog nooit hebben gezien", aldus de analisten.

ABN AMRO gaat een portefeuille intermodal en shipping leningen in de Verenigde Staten verkopen aan Credit Agricole CIB. De portefeuille heeft een totaalvolume van rond de 700 miljoen dollar.

Vopak slaat de handen ineen met Aegis voor de opslag van LPG en chemicaliën in India. De joint venture Aegis Vopak Terminals zal een netwerk van acht terminals beheren in de vijf strategische havens aan de oost- en westkust van India.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index won maandag 0,4 procent op 4.384,63 punten, terwijl de Dow Jones-index 0,4 procent steeg tot 34.996,18 punten. Techbeurs Nasdaq won 0,2 procent op 14.733,24 punten.