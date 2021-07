Ryanair verwacht weer groei in komende jaren Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Ryanair verwacht in de komende jaren weer terug te keren naar groei, nadat de coronacrisis een flink impact heeft gehad op de luchtvaartmaatschappij. Dit maakte de Ierse budgetmaatschappij bekend. Ryanair verwacht tegen 2024 weer 200 miljoen passagiers te kunnen vervoeren. Om de groei te faciliteren wil de luchtvaarder in de komende drie jaar meer dan tweeduizend piloten in dienst nemen. De piloten moeten dit jaar tot aan de zomer van 2022 getraind worden voor posities in diverse delen van Europa. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

