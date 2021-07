ING verkoopt Oostenrijkse retailtak aan bank99 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van de retailtak in Oostenrijk aan bank 99, onderdeel van Österreichische Post. Dit maakte ING maandagavond bekend zonder financiële details te geven, nadat vorige week al werd bevestigd dat de twee partijen met elkaar in gesprek waren. In maart dit jaar kondigde ING reeds aan de opties voor de Oostenrijkse activiteiten te onderzoeken. Toezichthouders moeten nog wel groen licht geven voor de plannen. ING verwacht de verkoop in het laatste kwartaal van dit jaar te kunnen afronden. Online bank bank99 werd in 2020 opgericht en heeft inmiddels 80.000 klanten. Met de overname van de retailtak van ING komen daar circa 150.000 klanten bij. bank99 neemt ook de medewerkers van de betreffende tak van ING over. ING behoudt wel de wholesale-activiteiten in Oostenrijk. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

