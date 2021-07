FDA wil waarschuwen voor bijwerking Janssen-vaccin - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse toezichthouder FDA is van plan een waarschuwing uit te sturen dat het Janssen-coronavaccin een zeldzame auto-immuunziekte kan veroorzaken. Dit meldden The Washington Post en New York Times maandag op basis van anonieme bronnen. Het vaccin wordt in verband gebracht met circa 100 gevallen van het Guillain-Barré-syndroom, een zeer zeldzame auto-immuunziekte. Het aantal gevallen van Guillain-Barré onder Amerikanen die het vaccin kregen ligt circa drie tot vijf keer hoger dan wat normaal wordt geacht. Circa 12,8 miljoen Amerikanen kregen het vaccin toegediend. Het is de zoveelste tegenslag voor het vaccin van Johnson & Johnson, nadat eerder ook enkele zeldzame gevallen van trombose als mogelijke bijwerking optraden. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

