Beperkte winsten op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street is maandag in aanloop naar het cijferseizoen licht hoger gesloten. De S&P 500 index won 0,4 procent op 4.384,63 punten, terwijl de Dow Jones-index eveneens 0,4 procent steeg tot 34.996,18 punten. Techbeurs Nasdaq won 0,2 procent op 14.733,24 punten.

Dinsdag vangt het cijferseizoen aan met de rapportages van een serie Amerikaanse banken. Verder staat er dinsdagmiddag ook een inflatiecijfer gepland.

"Het sentiment blijft optimistisch, maar de deltavariant van het coronavirus leidt tot hogere risico's", aldus vermogensbeheerder John Roe van Legal & General Investment Management. "Er zijn zorgen dat een heropening van de economie wellicht moeilijker zal zijn dan gedacht."

Desondanks merkten diverse strategen op dat de opkomst van nieuwe varianten van het coronavirus er vermoedelijk ook toe zal leiden dat het ruime beleid van de Federal Reserve nog wel even gehandhaafd wordt. Dit kan uiteindelijk gezien worden als positief voor de beurzen.

"De oplopende coronabesmettingen zijn vooral een zorg voor opkomende landen, gezien de vaccinatiegraad daar zeer laag ligt", aldus marktanalist Fawad Razaqzada van ThinkMarkets.

"De beurzen vertrouwen nog erg veel op de steun van centrale banken, dus alles wat het besluit over tapering vertraagt wordt positief opgepakt", aldus Razaqzada.

De rentes liepen maandag verder terug ten opzichte van vrijdag en dalen al twee weken lang. "De obligatiemarkten vertellen ons dat de zorgen over de inflatie wat uit de hand zijn gelopen", aldus Roe. De vermogensbeheerder verwacht de komende tijd minder volatiliteit op de obligatiemarkten, nu veel shortposities zijn gesloten.

Analisten blijven wel positief over bankaandelen. "De Amerikaanse banken hebben na een zware tijd de wind weer mee. De kredietverliezen liggen momenteel op een dieptepunt, de kredietverstrekking trekt sterk aan en de Amerikaanse rente kan wellicht omhoog dankzij stijgende inflatieverwachtingen", blikt analist Robbert Manders van IG vooruit.

Ook Arbuthnot Latham is erg optimistisch over bankaandelen. Die profiteren volgens de kenner van de huidige omstandigheden, aangejaagd door de steun vanuit de centrale banken en de overheden. "Het is niet makkelijk om een beer te zijn", aldus de analist.

De prijs voor een vat ruwe olie is maandag lager gesloten. Een augustus-future voor een vat ruwe olie sloot maandag 0,6 procent lager op 74,10 dollar op de New York Mercantile Exchange.

De handelssessie werd gekenmerkt door een hoge mate van onzekerheid gerelateerd aan de productieniveaus van OPEC, de invoering van meer restricties om de verspreiding van het coronavirus in te dammen en de recente ontwikkelingen in de Amerikaanse vraag naar olie en brandstoffen.

De euro/dollar handelde op 1,1860.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel Virgin Galactic stond voorbeurs flink hoger, nadat Virgin afgelopen weekend de eerste commerciële ruimtevlucht uitvoerde. Deze winst werd tijdens de handelsuren volledig kwijtgespeeld, toen het ruimtevaartbedrijf een emissie aankondigde. Onder meer Credit Suisse, Morgan Stanley en Goldman Sachs mogen gedurende een bepaalde periode tot 500 miljoen dollar aan aandelen Virgin Galactic kopen. Het aandeel maakte een duikeling van circa 17 procent.

Broadcom is in gesprek met SAS Institute om het softwarebedrijf over te nemen voor een bedrag van 15 tot 20 miljard dollar. Dit schreef The Wall Street Journal maandag op basis van bronnen. Broadcom steeg met ruim een procent.

Douyu en Huya zetten hun fusieplannen niet door. De combinatie van de twee bedrijven die livestreams van games aanbieden, kon niet op goedkeuring van de Chinese toezichthouder rekenen. Tencent heeft een belang van 37 procent in Huya en bezit meer dan een derde van Douyu.