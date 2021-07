Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is maandag lager gesloten. Een augustus-future voor een vat ruwe olie sloot maandag 0,6 procent lager op 74,10 dollar op de New York Mercantile Exchange. De handelssessie werd gekenmerkt door een hoge mate van onzekerheid gerelateerd aan de productieniveaus van OPEC, de invoering van meer restricties om de verspreiding van het coronavirus in te dammen en de recente ontwikkelingen in de Amerikaanse vraag naar olie en brandstoffen. Analist Robbie Fraser van Schneider Electric wees op de aanhoudende discussies tussen Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten over de gewenste productieniveaus. "Dit is waar oliebeleggers momenteel naar kijken", aldus Fraser. "De markt wil meer duidelijkheid van OPEC+", zo stelde de analist. "Pas dan zal het vertrouwen in de markt weer terugkomen." De olieprijzen sloten maandag op grofweg hetzelfde niveau als drie weken terug. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.